Ptil har aldri før fått så mange bekymringsmeldinger som i 2016

Petroleumstilsynet fikk i 2016 flere bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet offshore enn noe tidligere år. Meldingene er mer komplekse enn før.

Fra 12 meldinger i 2014, via 20 i 2015 kom det inn 36 meldinger i fjor.

– Vi har ikke hatt så mange bekymringsmeldinger før, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet (Ptil) til Stavanger Aftenblad.

Melder om forhold som gjelder storulykker

Til NTB sier Brundtland at en bekymringsmelding sjelden er knyttet til hendelser, men gjerne er forhold en person har tatt opp internt og opplever at de ikke når fram med.

– Tidligere kom de gjerne fra en person som meldte om ett forhold i ett selskap, men nå ser vi at det gjerne kan være flere og mer komplekse forhold som kan være på bransjenivå, sier hun.

Alvorlighetsgraden er også endret. Der sakene tidligere gjerne gikk direkte på arbeidsforhold, rapporteres det nå mer om forhold som gjelder storulykker, forteller Brundtland.

Bekymringsmeldingene renner inn på Goliat: – Blank løgn

Positiv utvikling frem til i fjor

Sikkerhetsnivået på norsk sokkel er høyt, og utviklingen har vært positiv siden tidlig på 2000-tallet og fram til i fjor, sier Brundtland.

– Sikkerhet er ferskvare, vi kan aldri lene oss tilbake. Derfor er det krav til selskapene i regelverket om kontinuerlig forbedring av sikkerheten. Vi maner næringen til å ta tak gjennom en felles dugnad, sier Brundtland.

Andre nestleder og HMS-ansvarlig i arbeidstakerorganisasjonen Safe, Roy Erling Furre, sier tallene fra Ptil stemmer godt med signalene fagforeningen har fått.

Han mener det ikke lenger er trygt for arbeiderne på norsk sokkel.

– Med alvorlighetsgraden i hendelsene, både på landanlegg og offshore, har vi mistet den tryggheten vi har hatt, sier Furre til NTB.

Brundtland sier til Stavanger Aftenblad at de ser en negativ utvikling i topartssamarbeidet og får flere bekymringsmeldinger om det enn tidligere.

– Denne økningen kan være et tegn på at partssamarbeidet ikke fungerer så bra som det skal. Alle selskaper skal legge til rette for varslinger internt, sier Brundtland til NTB.

Trøbbel på Statoils Heimdal: Betydelige rustproblemer, og manglende brannbeskyttelse

– Tar ikke hensyn til innspill fra arbeidstakerne

Også Furre tror et økt press på partssamarbeidet kan være en årsak til at det er flere bekymringsmeldinger.

– Kostnadskutt og nedbemanninger er nok en faktor, men en stor årsak er også at innspillene fra arbeidstakerne ikke blir tatt hensyn til. Folk føler at de ikke når fram når de tar opp saker med ledelsen, så da ser de ingen annen utvei enn å gå til myndighetene, sier han.

Brundtland i Ptil sier de ikke har noen direkte tall som viser at nedbemanninger svekker sikkerheten.

I 2016 satte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ned en arbeidsgruppe som skal se på HMS-tilstanden i næringen.

Frykter for sikkerheten offshore: Mange ser i gulvet og tør ikke heve stemmen i frykt for å miste jobben

– Alvorlig

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass sier de tar den økende bekymringen på dypeste alvor.

– Jeg har ikke lyst til å spekulere om hva som ligger bak, men det er klart at det er alvorlig at det er et høyt antall bekymringsmeldinger. Sikkerhet er førsteprioritet, og det innbefatter også opplevd sikkerhet, sier informasjonssjef Maiken Ree i Norsk olje og gass.

Om partssamarbeidet sier Ree at de opplever at på bransjenivå er dialogen til stede, og at de etablerte kanalene fungerer etter hensikten.