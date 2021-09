Prøvekjørt: EQS byr på ekte tysk elbilluksus

München/IAA 2021: Mercedes' kommende EQS er den første elektriske S-klassen. Dette er en stor og luksuriøs elbil laget for dem med dype lommer.

S-klasse har en startpris før tilvalg på mellom 1,3 og 1,6 millioner kroner, så disse har aldri vært et vanlig syn på norske veier. Det er sannsynlig at EQS vil selge en del mer.

Den begynner på 945.000 kroner, og det er ikke helt utenkelig at mange vil strekke seg for å få tak i en slik bil før eventuell innføring av moms.

Vi fikk anledning til å kjøre bilen en times tid, og kan konstatere at den nok kan være verdt pengene.

EQS 580 med firehjulstrekk

Vi kjørte varianten EQS580 4matic med firehjulstrekk, som ligger an til å bli levert til kunder i Norge i løpet av høsten.

Denne har en startpris på nær 1,2 millioner kroner, batteri med 107,8 kilowattimer tilgjengelig batteri og rekkevidde på 675 kilometer. Den har en maksimal motoreffekt på 385 kilowatt, og gjør null til hundre på 4,3 sekunder.

Bilen veier 2,5 tonn, er 5,2 meter lang og 1,9 meter bred. Akselavstanden er 3,2 meter. Det er en skikkelig storbil det her er snakk om.

EQS 580 er en motorsterk luksusbil. Foto: Marius Valle

Stor og behagelig

Det er for så vidt også enkelt å legge merke til når man kjører bilen, men sofistikert luftfjæring og hjuloppheng gjør en god jobb med å kamuflere dette. Bilen er likevel ikke satt opp slik at den føles veldig dynamisk. Den er åpenbart vektet mot komfort, og den oppleves definitivt som en stor bil.

Det gjør at du kanskje ikke ønsker å hive EQS inn i svinger, men du flyter fint over ujevnheter i underlaget. Den har ikke noen spesiell tendens til å krenge i svinger, og holder seg flat under pådrag og oppbremsing.

Om vi skal si noe om styreresponsen, så må det være at rattet oppleves fjærlett. Vi spurte Mercedes' produktekspert som var med i bilen om det er mulig å justere dette, men det vil være likt uansett om man velger kjøreprogram for sport eller komfort. Hun antydet imidlertid at dette vil kunne være mulig på AMG-utgaven av bilen, for å gi den litt mer sportslig styrerespons.

Det er merkbar forskjell på hvordan bilen føles i sports- og komfortmodus.

Motorsterk

Bilen har avrundede former. Foto: Marius Valle

Bilen er så absolutt motorsterk. Det er for så vidt mange elbiler, men her er det mer enn nok kraft å hente også når bilen allerede er oppe i motorveihastigheter. For så vidt ingen overraskelse for en tysk luksusbil laget for å sluke mil på Autobahn.

Støynivået er nesten overraskende lavt mens vi suser avgårde i 120 kilometer i timen. Noe vindstøy merker vi, men ikke nok til at vi tror vi ville latt oss irritere oss over det på lange turer.

Det er begrenset hvor detaljert inntrykk man klarer å lage seg etter en tur på Autobahn og litt småkjøring i den søvnige bayerske småbyen Poing.

Vi kan i det minste konstatere at bilen oppleves som vi forventer av tysk høypremium – det er komfortabelt.

Førermiljø

Setene er gode, og plassen er romslig. Det er skinn i alle bauger og kanter her, kun avbrutt av detaljer i tre, og dashbordet som består av en glassplate som dekker det hele.

Bak glassplaten er det tre skjermer; en bak rattet, en midt på, og en foran passasjersetet. Ut fra produktbildene Mercedes har vist frem tidligere, og i og med at de kaller den «Hyperscreen», forventet vi at den skulle oppleves som én stor skjerm. I virkeligheten brister denne illusjonen, for det er lett å se at det er tre separate skjermer bak glasset.

Vi fikk anledning til å se på interiøret i EQS uten den såkalte hyperskjermen, som vi egentlig likte bedre. Smak og behag.

Dette er et komfortabelt sted å sitte. Foto: Marius Valle

MBUX

Bilen har en ny utgave av Mercedes' infotainmentsystem MBUX. Vi bli fortalt at det underliggende systemet er som på eldre utgaver av dette, og at det i hovedsak er brukergrensesnittet som er oppdatert.

Det meste av kontroller er flyttet til skjermen, men du har alltid de viktigste kontrollene tilgjengelig på skjermen.

Vi kunne ikke unngå å legge merke til at det var litt tregheter i menysystemet, særlig i navigasjonssystemet når vi la inn ruter. Da en av produsentens representanter skulle demonstrere ruteplanleggeren og la inn en rute fra München til Madrid i en bil utstilt på messegulvet, tok det for det første mange minutter å beregne ruten, og når den var klar var navigasjonsssystemet svært lite responsivt, som om det hadde for mye å jobbe med.

Det får skrives på kontoen for uferdig programvare inntil videre.

God ruteplanlegger

Utover akkurat det er Mercedes' ruteplanlegger blant de bedre. Den foreslår ladestopp, anslår hvor lang tid ladingen vil ta, og forsøker å velge de raskeste laderne langs veien. Om sanntidsdata er tilgjengelig viser bilen også hvor mange ledige ladestolper det er der hvor den vil du skal stoppe.

Bilen støtter Plug&Charge, slik at du hos ladeopratører med støtte for det kan plugge bilen til laderen uten å fikle med apper for å sette i gang økten.

Ruteplanleggeren lar deg også justere hvor mye strøm du ønsker å ha på batteriet når du kommer frem, og hvor mye strøm du minimum skal ha på batteriet når du kommer frem til en lader – for å sikre at du har nok strøm til å finne en annen lader om den du kommer til er i ustand.

Baksetet har trykkskjermer som lar deg styre mange av bilens funksjoner. Foto: Marius Valle

En bil for deg med privatsjåfør

Vi skal også nevne baksetet. Her er det god plass, og det er lett å se at den er laget med de som har privatsjåfør i tankene. Det er to trykkskjermer her, hvor passasjeren bak kan justere det meste som føreren kan justere på sin skjerm.

Vil du legge inn en destinasjon i navigasjonssystemet kan du gjøre det herfra, og så vises instruksjonene i skjermen til føreren.

Alt i alt er førsteinntrykket positivt. EQS oppleves som en elektrisk Mercedes S-klasse, som forventet. Det er en komfortabel bil med masse plass. Dette vil trolig være et behagelig sted å oppholde seg på lange turer, både alene og med hele familien.

Så gjenstår det å se om førsteinntrykket holder seg når vi får anledning til å kjøre bilen over en lengre periode.