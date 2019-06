Posten inn i elbil-produsent: Vil sikre at de får tak i nok kjøretøyer

Posten har kjøpt seg inn i den svenske Inzile, som blant annet bygger elektriske biler til distribusjon. De har også bestilt fem kjøretøy.

Det er teknisk sett Bring Express Sverige, en del av Posten Norge-konsernet, som har investert i det svenske selskapet. 5 millioner kroner er lagt på bordet, ifølge pressemeldingen.

Det gir Bring Express Sverige en eierandel på 4 prosent.

Bilen Inzile produserer kalles PRO4, og er en lett varebil for såkalt «last mile»-distribusjon. Altså er det ikke meningen at disse bilene skal kjøre lange avstander.

Bilene Bring har bestilt skal settes i trafikk i selskapets svenske avdeling.

Konserndirektør og leder for Bring i Sverige, Thomas Tscherning, sier til TU at kjøretøyindustrien i dag ikke klarer å møte etterspørselen etter elektriske kjøretøy i deres kategori.

Konsernet har et mål om at alle kjøretøy skal gå på fornybar energi innen 2025. Det gjør at det kan være en god investering å involvere seg i produksjon.

Bransjen leverer ikke

– Vi kan konstatere at den konvensjonelle bilindustrien ikke klarer å holde tempoet oppe. Bilene som er tilgjengelige er ikke egnet for den type logistikk vi merker øker kraftig med e-handel. Vi har behov for kjøretøy som er egnet for bykjøring, sier Tscherning.

Inzile PRO4 er smalere enn andre varebiler, med større kapasitet, ifølge Tscherning. Derfor syns de at dette er en god investering. Den gjør det mulig for Bring å sikre at utviklingen skjer slik at den møter deres behov.

– Men også bransjens behov. Vi må bidra til at utslippet av klimagasser reduseres også i byene, og ikke bare ved å kompensere med klimakvoter.

En parallell til en investering som dette er Deutsche Post, som i 2014 kjøpte bilprodusenten Streetscooter. De lager kun elektriske varebiler.

Det er en større investering, og Deutsche Post er også en større aktør. Streetscooter leverer over 20.000 elektriske varebiler i året, og selger biler til flere kunder enn Deutsche Post.

Vi spør Tscherning om ambisjonen er på samme nivå.

– Jeg kan ikke si noe om ambisjonene. Man jeg pleier å si at man må lære seg å gå før man kan springe. Først må vi sørge for å få opp en produksjonslinje som kan forsørge oss med biler, sier han, og legger til at det er enorme muligheter på sikt.

Kommer til Norge på sikt

Bilene blir ikke å se i Norge med det aller første. Nå satser de i Sverige, hvor de har en langt mindre andel elektriske kjøretøy i flåten enn i Norge. Men på sikt blir det aktuelt også her.

For der Posten driver med brevdistribusjon i dag er det mange steder naturlig å kjøre elektrisk. På sikt vil det også være behov for elbiler til pakkedistribusjon også her.

Ikke at Posten eller Bring ikke satsert på elektrisk levering i Norge. Nylig inngikk de avtale om elektrisk distribusjon for Ikea.

Inzile ble grunnlagt i 2012, og vil kunne bli en større aktør fremover. Ragnar Åhgren, eier og administrerende direktør i Inzile, sier til avisen Dagens Industri at de forventer de at de kommer til å ha behov for å ansette 100 personer på sikt. I dag er de rundt 10 ansatte og like mange konsulenter, skriver Dagens Industri.

Bilen er modulær. Skjermbilde: Inzile

Planen er å bygge 60 kjøretøyer i fjerde kvartal i år, og neste år 200. I 2022 skal de bygge 1000 kjøretøyer.

Modulær

Deres PRO4 er en plattform som kan tilpasses kundenes behov. Den kan leveres med lasteplan, skap eller i andre utforminger. Den kan også utstyres med for eksempel et måkeskjær.

Rekkevidde kan tilpasses behov, og lastekapasitet er oppgitt til 1000 kg, ifølge produsentens nettside.