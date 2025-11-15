Foto: Eirik Helland Urke

Denne porten på Mastemyr er egentlig en vei inn til regjeringskvartalet.
Brevposten og mange varer havner først på dette nye kontrollsenteret.
Senteret har fått såkalt blågrønt tak, som både er reservoar for overvann og et grøntområde med ti blomsterarter.
– Papirpost blir det stadig mindre av, men det er mye varer, sier Øyvind Eckhardt i Statsbygg.
Regjeringskvartalet starter ved en port i skauen

Et område i Nordre Follo blir en viktig sluse inn til landets utøvende statsmakt.

Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
Eirik Helland UrkeEirik Helland Urke– Fotojournalist
15. nov. 2025 - 05:00
