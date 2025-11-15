Foto: Eirik Helland Urke
Denne porten på Mastemyr er egentlig en vei inn til regjeringskvartalet.
Brevposten og mange varer havner først på dette nye kontrollsenteret.
Senteret har fått såkalt blågrønt tak, som både er reservoar for overvann og et grøntområde med ti blomsterarter.
– Papirpost blir det stadig mindre av, men det er mye varer, sier Øyvind Eckhardt i Statsbygg.
Bygg
Regjeringskvartalet starter ved en port i skauen
Et område i Nordre Follo blir en viktig sluse inn til landets utøvende statsmakt.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
Eirik Helland Urke– Fotojournalist
15. nov. 2025 - 05:00
