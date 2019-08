Politisk jubel for havvind-ja. Mindretall vil endre støttesystemet

SV, Høyre, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet er alle glad for at Enova vil gi penger til Hywind Tampen.

– Dette er veldig viktig. At Enova gir penger til flytende havvind, vil drive fram innovasjoner, sier miljøpolitisk talsperson i Venstre, Kjell Kjenseth til TU.

– Det er utrolig bra, om vi nå kommer i gang med flytende havvind og at Equinor satser på det, sier Lars Haltbrekken i SV.

– Vi ønsker støtten fra Enova velkommen, sier Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

– Banebrytende prosjekt

TU kunne i dag bringe nyheten om at Equinor får penger av staten til å bygge ut 11 flytende havvindturbiner på norsk sokkel. Prosjektet kalles for Hywind Tampen, og er teknologisk nybrottsarbeid. Dersom Equinor bestemmer seg for å realisere prosjektet, vil det bli verdens største, flytende havvindpark.

– Dette er et banebrytende prosjekt, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen Zero.

– De har oppskalert denne turbinen fra å være en, eneste flytende mølle som ble testet ut utenfor Karmøy, og gjort dette til en virkelig industri. Norge har lenge diskutert om vi skal følge etter andre land, og utvikle bunnfast havvind. Dersom dette nå blir noe av, vil vi for første gang gå foran, sier Holm.

Han sikter til at turbinene Equinor får støtte til er flytende. Ingen andre land har så langt bygd flytende havvindmøller.

SV ønsket annen type støtte



– Dersom det stemmer at prosjektet nå får penger fra Enova og kan sette i gang, er det bra, sier Lene Westgaard-Halle i Høyre.

Hun er full av lovord om Equinors prosjekt.

– Jeg syns Hywind Tampen er et veldig spennende prosjekt, og syns det er fint å se at Equinor er offensive. Den kompetansen de har i oljesektoren er overførbar til havvind og jeg tror på å bruke vår maritime, offshore kompetanse som et konkurransefortrinn i utvikling av havvind, sier hun til TU.

Det har ikke vært gitt at Equinor skulle få statsstøtte til Hywind Tampen. Energien fra den nye havvindparken skal i hovedsak gå til kompresjon og injeksjon for å øke olje- og gassutvinningen på feltet. Equinor vil derfor søke konsesjon om å bygge ut Hywind Tampen som del av petroleumslovgivningen, heller enn havenergiloven. Det kan gi prosjektet store skattemessige fordeler.

Hywind Tampen Equinor planlegger å delelektrifisere Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havvindmøller.

Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen vil parken ha en effekt på 88 MW.

Designet tar utgangspunkt i Equinor sitt Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.

Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.

Parken er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har søkt 2,5 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken, og det er forventet en investeringsbeslutning i løpet av 2019.

Prosjektstart er planlagt til 2021/2022

Haltbrekken sier SV i utgangspunktet hadde ønsket seg en annen innretning på statsstøtten.

– Vi har foreslått et annet og bedre finansieringssystem. Framfor direktestøtte fra Enova, burde man innført et CO 2 -fond for oljenæringen med økt CO 2 -avgift. Det ville gjort at vi slapp å bruke så mye penger fra Enova, som egentlig skal gå til enøktiltak i private hjem. Men alt i alt er det veldig bra Hywind Tampen blir noe av.

– Ikke bra om Equinor får for stor andel

Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne sier Hywind Tampen er et stort og viktig teknologiprosjekt, men er bekymret for om støtten fra Enova blir uforholdsmessig stor.

– Vi er bekymret, dersom det går milliarder fra Enova til dette prosjektet. Det er fryktelig mange som søker penger fra Enova, og det er ikke bra om Equinor stikker av med en uforholdsmessig stor andel. Primært ønsker vi oss en endring av oljeskatteregimet slik at det blir lønnsomt å flytte investeringer fra olje til fornybart, sier han.

Hvor mye penger Enova vil gi til Hywind Tampen blir offentliggjort på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Der vil både statsminister Erna Solberg (H) og klimaminister Ola Elvestuen (V) være til stede.