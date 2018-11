Politiets elitestyrke får nye pistoler

Beredskapstroppen er i ferd med å få nye våpen.

Sig Sauer P320 X-serie erstatter Sig P226 og H&K P30 (L) som det norske antiterrorpolitiets tjenestepistol.

Ti konkurrenter

SIG P320 X-serie. Foto: Sig Sauer

Det var hele ti kandidater som knivet om den norske pistolkontrakten som ble tildelt i juli. Her ble kvalitet/pris vektet 70/30 prosent. Bestillinga er verdt sju millioner kroner pluss mva.

Produsenten selv skriver at det ble gjennomført grundige og harde tester i ukevis, der deres P320 utkonkurrerte de andre.

Politiets Fellestjenester har ikke villet bli intervjuet om saken, men skriver i en epost at tjenestemenn fra Beredskapstroppen gjennomførte tester i treningsøvelser med realistiske operative situasjoner.

– Testene har gitt politiet mulighet til å evaluere pistolene kvalitativt. Resultatene knyttet til presisjon, ergonomi og funksjon har blitt målt og vektlagt, skriver Politiet.

Sig Sauer representeres i Norge av Capsicum Norway AS som er eid av NFM som produserer og selger politi- og forsvarsutstyr.

Slik presenterer produsenten selv SIG P320

Valgt av US Army

P320 er kamret for 9x19 mm Parabellum, .40 S&W, .357 SIG og .45 ACP, er modulært oppbygget og kommer i en rekke utgaver. Politiet har kjøpt X-serie-ramme med mulighet for full størrelse eller kompakt sleide.

Pistolene produseres av Sig Sauer i Exeter, New Hampshire, like nord for Boston i USA.

– Våpenet er utviklet for politi- og militærenheter, og vi er stolte over å kunne føye det norske politiet inn på lista over elitestyrker verden rundt som har valgt P320 som standardpistol, uttaler Sig Sauer-direktør Ron Cohen i ei pressemelding.

P320 er også nylig blitt valgt av US Army, der pistolen går under betegnelsen M17. Leveransene startet for noen måneder siden.

Beredskapstroppen bruker også skarpskytterrifle fra samme produsent, SSG 3000, i tillegg til P226. Når det gjelder H&K P30L, fra tyske Heckler & Koch, har dette vært standardpistol i også resten av det norske politiet i ti år nå.

De eldste er fra 1940: Nå skal Forsvaret kjøpe nye «tolvsju»

Politiets beredskapstropp, bevæpnet med MP5, trener på ombordstigning på KV «Barentshav» i 2013. Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret

Samlokalisering i 2020

Beredskapstroppen, også kjent under kallesignalet «Delta», har vært operativ i sin nåværende form i snart 43 år, og er som de andre nasjonale beredskapsressursene organisert under Oslo politidistrikt.

Dennes spesialenheten er trent for å håndtere de vanskeligste hendelsene, eksempelvis gissel- og terrorsituasjoner og organisert kriminalitet.

Om knappe to år flytter antiterrorpolitiet til et nasjonalt beredskapssenter, som er under bygging på Taraldrud i Ski kommune, og samlokaliseres med bombegruppa, krise- og gisselforhandlerne og helikoptertjenesten.