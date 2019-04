Polen vil gjøre comeback som bilnasjon - skal utvikle egen elbil

Polen har ikke hatt sin egen bilproduksjon siden Polonez lukket dørene i 2002. Nå gjør de comeback - med elbil.

Polen har lang erfaring med å lage biler. Selv om landets egne merker som Polski Fiat og Polonez - oppkalt etter den polske dansen! - nå ligger på historiens bilkirkegård. I dag er det Fiat og andre stort sett vesteuropeiske produsenter som sørger for at bil fremdeles er en av Polens viktigste industrier. I høst lanserte Toyota en plan om å legge en ny fabrikk for hybridbiler i landet.

Snart skal det bli enda mer.

Skreddersydd

Fire av landets største kraftselskaper har gått sammen og etablert Electromobility Poland, for å gjøre noe med det faktum at Polen er Europas største bilmarked uten et nasjonalt produkt å tilby.

Ennå har polakkene ikke helt bestemt seg for hvor de skal stikke spaden i jorden. Det er tidlig i prosessen, og helt hva slags elbil man kan vente seg fra polakkene, er tåkefullt. Men Electromobility har lyst ut en designkonkurranse for bilen, der unge, kreative designere ble invitert til å tegne sitt forslag til en elektrisk bybil som, i tillegg til å være tidsmessig, bør «indikere sterke bånd til vårt land».

Ifølge industryeurope.com skal bilen bli skreddersydd til polske kunders behov, både når det gjelder pris og utstyr, men den skal også være attraktiv for kunder ellers i Europa.

Forurensing som drivkraft

Strømmen i polske stikkontakter kommer i stor grad fra kullkraft, og landet har store utfordringer med forurensing. Med dette som bakteppe ble det i fjor igangsatt en energiplan, der man skal bygge ut infrastrukturen og gi polakkene incentiver til å velge elbil. Potensialet skulle være der: av de 17 millioner personbilene som i 2017 var registrert i Polen, var bare 3000 elektriske.

Ifølge Financial Times tar Warszawa sikte på å ha én million elektriske biler innen 2025. Noen av disse kan altså bli polske, ettersom produksjonen av den nye elbilen er planlagt å komme i gang i 2022 eller 2023.

Polen har allerede en storstilt produksjon av batterier til elbiler, og Mercedes-Benz annonserte nylig at de skal bygge sin egen batterifabrikk i landet.