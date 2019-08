Overrasket forskere: Det regner plast i Rocky Mountains

Regnvannet i deler av den nordamerikanske fjellkjeden er fylt med mikroplast i alle farger ogformer, konkluderer amerikanske forskere.

I regnvannet som faller over den nordamerikanske fjellkjeden Rocky Mountains finnes det mikroskopiske skår, perler og fibre av plast i tallrike farger.

En rekke forskere fra US Geologic Survey (USGS), et vitenskapelig forvaltningsorgan som er underlagt den amerikanske regjeringen, har nærmest ved en tilfeldighet funnet massevis av plast i regnvann i den delen av Rocky Mountains som ligger i staten Colorado.

Dette skriver The Guardian.

Dette forteller oss at plasten kan være hvor som helst og overalt i verden» Deonie Allen, forsker

Gregory Weatherbee, forsker hos USGS, var i ferd med å samle inn regnvannsprøver til et forskningsprosjekt, og fant i denne sammenhengen plastpartikler i regnvann fra Rocky Mountains i hele fjellkjedens utstrekning i Colorado. Han anser derfor at plastens tilstedeværelse i regnvannet tyder på et omfattende problem verden over.

«Det er mer plast ute i verden enn den vi kan se med våre egne øyne. Den er i regnvannet, den er i snøen, og det er en del av miljøet vårt nå», sier Gregory Weatherbee til The Guardian.

Plastens evne til å spre seg

Også i den franske delen av den søreuropeiske fjellkjeden Pyreneene har man funnet lignende fenomener, skriver The Guardian. Her fant en gruppe forskere ut at det ble avsatt cirka 365 plastpartikler og plastfibre per kvadratmeter hver dag.

Disse funnene ble gjort på et sted i fjellkjeden hvor nærmeste landsby befinner seg seks kilometer unna, nærmeste by er 25 kilometer unna, og det er 120 kilometer til nærmeste storby.

Ifølge Deonie Allen, som har arbeidet med forskningsprosjektet i Pyreneene, kan mengden plast og plastrester i funnet i den franske delen av fjellkjeden sammenlignes med mengden midt i Paris og andre metropoler. Det gir ifølge Deonie Allen grunn til bekymring på grunn av plastens evne til å spre seg.

«Vi var på toppen av et avsidesliggende fjell, uten at det var en kilde til plast eller plastrester i nærheten. Dette forteller oss at plasten kan være hvor som helst og overalt i verden», sier Deonie Allen til The Guardian.