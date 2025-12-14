Illustrasjon: WSP Finland
Ti kilometer med sporvei og gang- og sykkelvei blir den nye lenken mellom bysentrum og halvøya Dagarö i øst.
Selve hovedbrua skal stå ferdig i 2026.
Samferdsel
Finsk rekordbru kan også få en minneverdig prislapp
Kronebruprosjektet ved Helsingfors kan bli kronet med en spenstig sluttfaktura.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
14. des. 2025 - 15:31
