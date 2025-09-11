Oslo S trenger oppgradering – slik kan det finansieres

Mange temaer om jernbanesektoren og Bane Nor tas opp i innlegget til Gabriel Qvigstad Trampe. Vi ser at det er behov for å svare på noen av dem og oppklare noen misforståelser.

Viktig skille

Det er viktig å skille mellom Bane Nor SF og Bane Nor Eiendom AS. Mens Bane Nor SF har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen, er Bane Nor Eiendom en kommersiell og statseid eiendomsaktør som har ansvaret for å utvikle og forvalte jernbanestasjoner, togverksteder og jernbaneeiendommer over hele landet. Begge har som mål å legge til rette for at flere reiser med tog.

Overskuddet fra Bane Nor Eiendom AS' kommersielle virksomhet går til staten. Bane Nor SF får sine midler over statsbudsjettet via avtaler med Jernbanedirektoratet om utvikling og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Avtalene baserer seg som kjent på politiske beslutninger i regjering og Storting.

Forbedre tilbudet

Reiulf Ramstad og Bane Nors forslag til nytt 100 meter høyt hus på Oslo sentralbanestasjon. De har også levert et forslag på 82 meter. Plan- og bygningsetaten ønsker ikke noen av dem. Foto: Illustrasjon

Det er Bane Nor Eiendom og Bane Nors oppdrag å forbedre tilbudet til de reisende. Oslo S ble bygget på 1980-tallet og har mange flere reisende enn det er kapasitet til. Oslo S trenger modernisering og ombygging, slik at det blir plass til den gode passasjerveksten vi ser. Et høyhus med flere arbeidsplasser og aktiviteter på Oslo S kan finansiere oppgraderingen.

Bane Nor Eiendom AS ønsker å få forslaget ut på offentlig høring, slik at alle i Oslo kan si sin mening om det de foreslår. Plan- og bygningsetaten har stanset planprosessen og har ikke villet legge forslaget på høring.

Annonsekampanjen er avsluttet

Bane Nor Eiendom AS ønsker å bruke kommersielle inntekter for å sørge for bedre tjenester, slik for eksempel Avinor gjør. Leieinntekter fra en oppgradering av Oslo S betyr også leieinntekter til staten. Det er penger til fellesskapet som kommer oss alle til gode.

Til slutt vil vi gjerne understreke at vi har stor respekt for at det er politikerne i Oslo som bestemmer om det skal bygges nytt Oslo S. Annonsekampanjen er avsluttet.

Vi vil imidlertid gjerne bidra i forkant av beslutningsprosessen med informasjon og fakta om vårt forslag og hva det kan gi de reisende og Oslos befolkning. Vi ser frem til videre dialog med Oslos befolkning og politikere på alle nivå.