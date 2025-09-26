Oslo dropper T-banevognleverandør – kan bli svartelistet av FN

Sporveien inngikk i 2024 kontrakt med Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) om kjøp av 20 vognsett til Fornebubanen, inkludert opsjoner for fremtidig vognbehov.

– Når FNs høykommissær for menneskerettigheter har varslet at de vil sette CAF på listen over selskap som er involvert i å opprettholde israelske bosettinger på okkupert palestinsk område, har jeg besluttet at Sporveien ikke skal benytte seg av denne opsjonen nå, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel, i en pressemelding.

Byrådets standpunkt er at Oslo kommune skal være en ansvarlig innkjøper, som ikke handler med leverandører som direkte eller indirekte medvirker til ulovlig okkupasjon.

Kommunen må vurdere hvordan de skal få skaffet de ekstra sju vognsettene som er nødvendig for å få et tilstrekkelig tilbud på Fornebubanen og Grorudbanen.

– Jeg vil be Sporveien vurdere om disse sju vognsettene og de 17 ekstra vi trenger fra 2032 til Kolsåsbanen og Lambertseterbanen, kan anskaffes gjennom en ny konkurranse, sier byråd Marit Vea.

Fikk rapport

TU avdekket allerede i fjor sommer at Sporveien inngikk avtale med CAF selv om de på forhånd hadde fått utarbeidet en rapport som konkluderte med at CAFs aktivitet på okkupert palestinsk område kunne innebære brudd på både menneskerettigheter og folkeretten.

Sporveiens avtale med CAF er på 3,2 milliarder kroner. 20 moderne, mer energieffektive vogner med bredere dører skal øke kapasiteten på T-banen, men også rulle på Fornebubanen. Leveransen av vognene starter etter planen i 2027.

Kontrakten inkluderte også opsjoner for å kjøpe ytterligere syv vognsett innen 1. november 2025 som Sporveien nå altså vurderer å droppe.