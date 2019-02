Oljeselskapet er knapt ett år gammelt. Nå har det levert planer for å hente opp 120 millioner fat olje og gass

Neptune investerer for 10 milliarder kroner i to ulike utbygginger. Det skjer kun ett år etter at Neptune Energy startet opp og overtok eiendelene til Engie Norge. Dette blir dermed selskapets første innleverte utbyggingsplaner.

De to prosjektene er dessuten klare et helt år før planen.

Det er funnet Cara, som nå har fått navnet Duva, og Gjøa P1, som nå skal bygges ut, med en total produksjon på 120 millioner fat olje og gass.

Torsdag ble planene for begge overlevert olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Droppet Barentshavet: Nå har de gjort ett av årets største funn i gammelt område

Cara blir Duva

Cara-funnet, like nordøst for Gjøa-feltet, var ett av de største funnene på norsk sokkel i 2016. Siden har det vokst. Nå er det estimert at det inneholder 88 millioner fat olje.

Duva-feltet, som det nå heter, skal bygges ut med en havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet. Det skal bores tre produksjonsbrønner på feltet, to til olje og én til gass.

Også utbyggingen av Gjøa P1 vil bestå av en ny havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på feltet.

Brønnstrømmen fra begge utbyggingene vil føres videre til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa ble funnet i 1989, men kom først i produksjon i 2010. Feltet er bygget ut med fem havbunnsrammer knyttet til den halvt nedsenkbare Gjøa-plattformen. P1 er et segment i den nordre delen av feltet.

De delene av P1-segmentet som nå er funnet økonomisk lønnsomme for en utbygging, var beskrevet i den opprinnelige utbyggingsplanen for feltet som mulige, fremtidige tilleggsressurser, men hadde den gang ikke en definert dreneringsstrategi.

Utbyggingene vil i stor grad foregå parallelt, og det vil søkes å oppnå synergier på tvers av prosjektene for å få til kostnadseffektive løsninger. Prosjektene bidrar til forlenget levetid for Gjøa-plattformen.

De to feltene inneholder til sammen 120 millioner fat olje og gass, og den daglige produksjonen fra de to utbyggingene vil på platå ligge på 54.000 fat.

Oljeministerens julegave til Equinor: Troll får produsere enda mer gass

– Ideelle kandidater til å sette raskt i gang

– Oppstarten for Duva og P1 kommer ett år tidligere enn det som egentlig var planen. Og dette er ideelle kandidater til å settes raskt i gang, sa prosjektleder i Neptune Energy, Erik Opedal, under overleveringen.

Årsaken til det, er at feltene skal bygges ut som tie-backs til eksisterende infrastruktur – Gjøa-feltet, som også er operert av Neptune.

– Og så bruker vi hyllevare i så stor grad som mulig. Vi skal ikke lage noe spesielt i noen av utbyggingene, påpekte han.

Det er to utbygginger, men selskapet har et integrert prosjektteam, som også gir dem store besparelser.

Prosjektene skal være klare, og produksjonen skal etter planen starte i slutten av 2020 og begynnelsen av 2021.

Neptune er også operatør på Fenja-utbyggingen, etter at de overtok VNG Norge, som skal bygges ut på samme måte. Selskapet har dermed tre utbygginger som er noenlunde like.

Tysk oljeselskap investerer 10 milliarder kroner: Nå skal Fenja bygges ut

Feltnære funn

Olje- og energiminister Freiberg mener utbyggingsplanene viser at norsk sokkel fortsatt er konkurransedyktig, men også at det er viktig med feltnære funn.

– Det er et selvstendig poeng å få ut alle ressursene vi kan i et område hvor det alt er aktivitet. Verdien er stor i de fleste sammenhenger, siden man alt har tatt kostnadene ved å bygge infrastruktur. Derfor er denne pud-en viktig. Og når vi nå har Nova-feltet under utbygging som også skal knyttes opp til Gjøa, så understreker det bare poenget, sier han til Teknisk Ukeblad.