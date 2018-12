Oljeministerens julegave til Equinor: Troll får produsere enda mer gass 

Pakket inn i julepapir og rød sløyfe, ble godkjenningen av Troll fase 3 levert fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til Equinor fredag i departementets lokaler.

Planen innebærer investeringer på 7,8 milliarder kroner, som vil bidra til å forlenge levetiden på Troll-feltet til utover 2050.

– Harde pakker er det vi ønsker oss aller mest. Denne skal vi ta med tilbake og åpne sammen med gode kolleger som jobber med Troll fase 3, sa Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Equinor, da han mottak gaven.

Balansepris på under ti dollar fatet

I sommer ble det kjent at Equinor og partnerne skal investere 7,8 milliarder kroner for å forlenge Troll-feltets levetid.

Det er planen for feltets tredje fase som nå er godkjent av Olje- og energidepartmentet.

Feltet har siden produksjonsoppstart i 1995 generert inntekter på rundt 1400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag.

Troll A-plattformen. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Med en balansepris på under 10 dollar fatet er Troll fase 3 et av de mest lønnsomme og robuste prosjekt i Equinors historie.

Godkjenningen av utbyggingsplanen innebærer at Equinor og partnerne nå kan realisere ytterligere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter fra feltet med en CO2-intensitet på 0,1 kilo per fat. Troll er elektrifisert og er blant de minst miljøfiendtlige feltene på norsk sokkel.

Troll fase 3: I 2017 ble det bestemt å bygge ut Troll fase 3 med en undervannsutbygging med oppknytning til Troll A-plattformen. Undervannskonseptet innebærer bygging og installering av to undervanns brønnrammer, boring av 8 produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen. Utbyggingen drives med kraft fra land.

Aker Solutions skal levere undervannsutstyr og bygge prosessmodulen. Prosjektet forlenger platåproduksjonen for gass for Troll-feltet med cirka 7 år og forventet levetid med cirka 17 år

Økt utvinning på Troll: Tilsvarer Aasta Hansteen og Valemon til sammen

Tre faser

Troll fase 3 innebærer å drenere gassen fra den vestlige delen av Troll-feltet.

– Det gjør vi ved å bruke to bunnrammer og åtte produksjonsbrønner, altså fire fire på hver. Gassen sendes i et rør fra bunnrammene til den store Troll A-plattformen. Så bruker vi infrastrukturen her, og setter i tillegg inn en prosessmodul på Troll-plattformen. Gassen sendes til Kollsnes og videre derfra ut til Europa, forklarer Rød til Teknisk Ukeblad.

De to første fasene av Troll besto i å drenere gassen fra den østlige delen av feltet, og deretter å drenere oljen fra den vestlige delen. Nå skal også gassen fra den vestlige delen opp av bakken.

– Troll er et fantastisk felt, med mye gass og mye olje, og vi ønsker så klart å drenere feltet på en best mulig måte. Da må det gjøres i riktig rekkefølge, slik at vi får ut mest mulig, påpeker Rød.

Ved å ta opp oljen fra den vestlige delen av feltet først, har gassen fungert som trykkstøtte, og har hjulpet til å med å få oljen ut. Derfor var det nødvendig å vente med å produsere gass fra denne delen av Troll.

Nå skal også gassen produseres, og den tredje fasen bidrar til å gjøre en kjempe på norsk sokkel enda mer gigantisk.

Troll er den største gassprodusenten på norsk sokkel, og leverer alene syv til åtte prosent av Europas totale daglige gassforbruk.

Gassturbinene på Grieg må slukkes i 2022: Oljeministeren er grillet om temaet 17 ganger i år

Tomilliarderskontrakt

Equinor anslår at omkring 70 prosent av verdiskapningen fra utbyggingen vil skje i Norge.

Det er allerede tildelt kontrakter innenfor marine installasjoner og undervannsutstyr for totalt anslagsvis 950 millioner kroner til selskapene Nexans, Deep Ocean, IKM, Allseas og Marubeni.

I tillegg har partnerskapet på Troll tildelt kontrakter for cirka to milliarder kroner for undervannsutstyr og bygging av en ny prosessmodul på Troll A plattformen til Aker Solutions.