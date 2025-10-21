Oljearbeidere står uten helikopterpiloter fra mai

Kontrakten for de fem helikoptrene som skal driftes, har ifølge Bergens Tidende oppstartsdato 1. mai neste år, men hvem som får kontrakten, er ikke klart.

– Forutsigbarhet er en grunnstein i sikkerhetsarbeidet. Vi er alvorlig bekymret for at en operatør vil få altfor kort tid til å gjennomføre en forsvarlig opplæring, sier Jens Salt, som er leder for flysikkerhet i Pilotforbundet i Parat, til avisen.

Etter Sotra-ulykken i 2024, hvor den Equinor-ansatte sykepleieren Reidun Hestetun omkom, frykter Pilotforbundet at de rundt 50 pilotene og 25 teknikerne som skal læres opp, ikke får nok tid.

Til BT sier Equinor at det viktigste for dem er at alle som jobber på sokkelen, kommer trygt til og fra jobb, men at de ikke kan kommentere anskaffelsen av kommersielle hensyn.

– Vi har jobbet med denne kontrakten hele året og nærmer oss en kontraktstildeling. Av ulike grunner har prosessen tatt lengre tid enn først planlagt, forteller selskapets pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen.