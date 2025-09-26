Energiministeren: Norgespris fungerer knirkefritt!

Landet over har over 470.000 strømkunder valgt strømstøtteavtalen, viser en oversikt fra elhub.no. Dette er nettstedet der man kan bestille norgespris.

– Det er svært positivt å se at norgespris-ordningen fungerer knirkefritt og at informasjonen har nådd godt ut til folk, skriver energiminister Terje Aasland (Ap) i en e-post til NTB.

Oppdaterte tall fredag viser at drøyt 390.00 bestillinger gjelder bolig, mens nesten 81.000 har bestilt til hytter og fritidsboliger. Det utgjør 15 prosent av hjemmene og 23 prosent av hyttene.

Populært i sør og vest

Norgespris later til å være et helt opplagt valg for mange. Strømkundene har logget seg på elhub i hopetall siden ordningen åpnet onsdag. Det gleder energiministeren.

– At hele 470.000 husstander og fritidsboliger allerede har tegnet seg, viser at mange opplever ordningen som nyttig. Norgespris er helt valgfri, og de som ikke velger den, har fortsatt den samme strømstøtten som før, sier Aasland.

Ikke uventet er strømstøtteordningen mest populær på Sørvestlandet/Sørlandet og Østlandet. Regionene inngår i de to prisområdene som i lang tid har hatt de høyeste strømprisene.

På Sørvestlandet – som strekker seg fra Sunnhordland til Horten – er 26 prosent av boligene nå med i strømstøtteavtalen. Andelen er 17 prosent for på Østlandet.

Nærmest null i Nord-Norge

Til sammenligning er antallet i Nord-Norge så lavt at det ikke kommer over grensen for 100 husholdninger, som gjelder for at det skal telle med i statistikken. Norgespris frister foreløpig heller ikke særlig i Midt-Norge, der bare 229 av drøyt 407.000 hjem har bestilt. Det er bare 0,1 prosent av strømkundene.

Vestlendingene er også i tvil. Her har 11,6 prosent av husholdningene har meldt seg på avtalen.

De ivrigste tilhengerne av norgespris er hytteeiere på Østlandet. Her har nesten 36 prosent kastet seg på.

Forbrukerne har imidlertid tid til å tenke seg om. Norgespris gjelder fra 1. oktober, og alle bestillinger vil først trå i kraft fra denne datoen. Om man bestiller etter 1. oktober, er det ikke for sent, men bestillingen vil da ha virkning fra bestillingsdagen.