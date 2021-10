Olje- og gassfunn nær Goliat-feltet i Barentshavet

Det er gjort funn av olje og gass i letebrønnen Rødhette i Goliat-området i Barentshavet, bekrefter Vår Energi. Funnet er også bekreftet av Oljedirektoratet.

Foreløpige anslag viser volumer på mellom ni og tolv millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i nærheten, og ser på en mulig utbygging knyttet opp til Goliat-feltet.

Administrerende direktør Torger Rød i Vår Energi sier at funnet er viktig for området.

– Våre letefolk fortsetter en vellykket 2021-kampanje. Vi vil nå evaluere funnet, samt modne fram andre mål i lisensen og området rundt, med tanke på å tilføre nye ressurser og en fremtidig tilknytning til Goliat, sier han i meldingen.

Letebrønnen ligger om lag 30 kilometer nord for Goliat-feltet og fem kilometer sør for Tornerose-funnet.

Tre funn i Barentshavet

Det er det ellevte funnet på norsk sokkel i år, ikke medregnet avgrensingsbrønner, og det tredje i Barentshavet. To av dem, inkludert dette funnet, ligger nær nok annen infrastruktur til at de vil bli vurdert bygget ut.

Det samme gjelder for Isflak-brønnen, som inneholder opp mot 50 millioner fat olje, og som vurderes knyttet opp mot Johan Castberg-feltet.

Få funn

Det har vært få letebrønner og enda færre funn helt nord på sokkelen de siste årene. I 2019 ble det boret 5 letebrønner i Barentshavet. Av dem endte kun én med funn, Sputnik-brønnen, som ligger like ved Wisting-feltet, og dermed vurderes opp mot dette. I 2020 ble det boret fem letebrønner nord på norsk sokkel, alle var tørre.

Under kan du se en oversikt over alle letebrønner i Barentshavet, fra området ble åpnet for 40 år siden og frem til i dag.

Foreløpig har det kun ført til to produserende felt, gassfeltet Snøhvit – som per i dag ikke produserer på grunn av brannen på Hammerfest LNG i fjor – og oljefeltet Goliat, I tillegg kommer ett felt under utbygging, Johan Castberg.

Johan Castberg har, i likhet med de to andre feltene i Barentshavet, støtt på en del problemer i utbyggingsfasen, og tirsdag ble det klart at prosjektet sprekker med nye 5 milliarder kroner.