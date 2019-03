Olje og gassbransjen vil oppbemanne kraftig fram mot sommeren

Hvor ble alle spesialistene av? Etter oljenedturen i 2014 forsvant mye ekspertise fra bransjen.

Nå som det er bedre tider forteller bemanningsbyrået Manpower at de jobber tett med flere selskaper for å hjelpe dem med å finne folk, og at bransjen vil trenge enda flere.

– Oppbemanning av prosjektene fra forrige investeringsrunde byr på en utfordring for flere bedrifter, sier konsernsjef Målfrid Brath i en pressemelding.

Manpower spør arbeidsgiverne om de tror bedriften vil ansette, beholde dem de har eller om de må kvitte seg med folk neste kvartal.

Vanskelig å få finne hodene

Arbeidsmarkedsbarometeret ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en indikator for økonomisk utvikling. 756 norske bedrifter er med i undersøkelsen. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 756 norske arbeidsgivere. Tallene er sesongjusterte. Den utføres også i en rekke andre land, totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner.

Manpower utfører en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere hvert kvartal.

– Med så mange optimistiske virksomheter er det vanskelig å få tak i de riktige hodene. Derfor satser mange arbeidsgivere på å oppgradere kunnskapen til eksisterende ansatte, sier Brath.

I olje og gass svarer selskapene at de vil øke arbeidsstyrken med 19 prosent løpet av neste kvartal.

19 prosent er nettotallet. Innen olje og gass er det 21 prosent som vil oppbemanne og to prosent som vil redusere arbeidsstokken.

Vil øke enda mer enn forrige kvartal

Forrige gang de ble spurt om fremtiden, skulle de svare for januar, februar og mars i år. Da ville bransjen øke arbeidsstokken med 16 prosent.

Bank og finans, vannkraft, elektrisitet og infrastruktur utmerker seg med sterke anslag for oppbemanning. Bransjen transport, lager og logistikk venter nedbemanninger på fem prosent.

Men det totale bildet er at det norske arbeidsmarkedet er godt: 97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor.

Oljeutdannelse vil lønne seg igjen: – Kommer til å bli mangel på folk

Best for de mellomstore bedriftene

Tallene for alle bransjer totalt viser at det er forskjeller mellom små og store selskaper: Selskaper med mer enn 250 ansatte har lenge svart at de vil oppbemanne stort. Nå er bildet litt mer blandet, men i gjennomsnitt vil de oppbemanne med fire prosent.

De mellomstore bedriftene med mellom 100 og 250 ansatte vil i snitt vokse med 10 prosent.