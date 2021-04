Nykommeren hevder solceller kan gi bilen nesten 100 kilometer ekstra rekkevidde

Nedtynget av batteriene forbruker elektriske biler store mengder energi – og gitt den begrensede plassen som er tilgjengelig, kan solceller plassert på karosseriet logisk sett ha en marginal effekt på rekkevidden. Men en rekke produsenter hevder at dette ikke er tilfelle.

Det siste i rekken er Humble Motors. Selskapet ble stiftet i 2020, og blant menneskene bak oppstartselskapet i California er Alexander Bogicevic, tidligere teknologidoktor ved det svenske Chalmers-universitetet – som blant annet har bakgrunn fra Ford. Teamet inkluderer også folk som har jobbet for Ferrari og innen Formel 1.

Den hittil ukjente batteripakken i Humbles modell «One» er støttet av 7,4 kvadratmeter solceller på utsiden av bilen – og selskapet hevder at sollyset skal kunne levere en ekstra rekkevidde på opptil 96 km daglig, hvis forholdene er riktige. Det skriver Humble på sine nettsider. Andre påstander om bilens ytelse lover også mye.

SUV-en veier 1814 kg og har en rekkevidde på 804 km. Dette betyr at One er 348 kg lettere enn Plaid-versjonen av Tesla Model S – som har en rekkevidde på 628 km. One matcher de 1.020 hestekreftene til Plaid-versjonen.

Flere bruker solceller som rekkeviddeforlenger

Bilen har plass til fire personer og karosseriformen gir den drøye fem meter lange modellen en motstandskoeffisient på 0,25, som er nær det Tesla Model 3 oppnår. Ifølge Inside EV:s forventes produksjonen å starte i 2024, med de første leveransene i 2025.

Tradisjonelle bilprodusenter ser også på mulighetene for å bruke solceller som rekkeviddeutvidere, for eksempel tilbyr Toyota solceller til taket på Prius, som vil gi opptil fem kilometer om dagen. Men flere oppstartsselskaper tilbyr større effekt. Blant annet tyske Sono Motors, hvis elektriske bil Scion er dekket av 248 solceller. Ifølge selskapet kan de i beste fall gi en ekstra rekkevidde på 245 km – dog med et gjennomsnitt på 112 km.

Det nederlanske firmaet Lightyear har en modell med det velkjente navnet One, og elbilen er dekket fra frontlysene til bakluken av fem kvadratmeter med solceller. Ifølge selskapet skal de kunne levere opptil tolv kilometer kjøring, under gunstige forhold.

Biltak fra Fraunhofer

Det finnes også tilgjengelig teknologi for dem som vil hoppe på toget. I 2019 presenterte det tyske Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme et ferdig biltak med svært effektive monokrystallinske solceller.

De er laminert mellom plastfilmer og plassert mellom to buede glasstak. Løsningen skal levere rundt 210 watt per kvadratmeter, som på solfylte dager sies å gi den gjennomsnittlige elbilen en ekstra rekkevidde på ti kilometer. I løpet av et års kjøring skal taket øke kjørelengden med ti prosent.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.