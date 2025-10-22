Abonner
Nye miljøkrav gir kraftig prisvekst på veidrift

Kravet om 30 prosent miljøvekting i offentlige anskaffelser pekes ut som den viktigste årsaken til at nye veidriftskontrakter har blitt over 10 prosent dyrere. Samferdselsdepartementet advarer om vedvarende kostnadsvekst.

De fem veidriftskontraktene med oppstart 1. september 2025 viser en prisstigning på om lag 11 prosent sammenliknet med de kontaktene de avløser.
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
22. okt. 2025 - 10:58

De fem nye veidriftskontraktene som trådte i kraft 1. september i år, er i snitt blitt 11 prosent dyrere enn kontraktene de erstatter. Det viser beregninger fra Samferdselsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for 2026.

Anskaffelsesforskriften med vekting av miljø på 30 prosent antas å være største bidragsyter til prisøkningen, men Statens vegvesen arbeider fortsatt med å analysere dette nærmere, heter det i budsjettforslaget.

Saken ble først omtalt av anbud365.no.

Miljøkrav gir utslag

Kravet om minst 30 prosent miljøvekting i offentlige anskaffelser ble innført i 2024 og gjelder for alle statlige kontrakter.

I praksis betyr det at entreprenørene må ta i bruk dyrere, men mer klimavennlige løsninger. For eksempel utslippsfrie kjøretøy og lavutslippsdrivstoff i vinterdriften.

Departementet peker på at miljøkravene nå slår tydelig ut i anbudene for veidrift, som tradisjonelt har vært svært prisfølsomme kontrakter.

Mindre stordriftsfordeler

Sammenlikningen er gjort for kroner per meter vei og er justert for prisstigning og varighet.

Departementet peker på at det også er andre faktorer som bidrar til kostnadsøkningen.

Etter at felles veiadministrasjon mellom staten og fylkeskommunene ble avviklet i 2020, har entreprenørene mistet flere av stordriftsfordelene som fulgte med felleskontrakter.

De siste felleskontraktene avsluttes i 2026, og Vegvesenet er nå inne i en overgangsfase der riks- og fylkesveier driftes separat.

Teknologi, vær og tunneler øker kostnadene

Departementet peker videre på at vinterdriften stadig blir mer krevende, med hyppigere værskifter og flere dager med temperaturer rundt null grader. Det gir både større slitasje og høyere kostnader.

Samtidig har veinettet fått mer teknisk utstyr som krever vedlikehold. Særlig i oppgraderte tunneler med belysning, ventilasjon og styringssystemer.

Dette øker trafikksikkerheten, men det koster også mer å drifte, skriver de.

Vegvesenet forsøker å bremse veksten

Statens vegvesen opplyser at de jobber tett med bransjen for å motvirke kostnadsveksten.

Blant tiltakene er kontraktstilpasninger som skal redusere entreprenørenes risiko og gjøre avtalene mer attraktive.

Etaten viser til at det i 2024 ble inngått én ny kontrakt der prisen, justert for inflasjon, ble 30 prosent lavere enn kontrakten den erstattet, etter en kraftig prisvekst året før. 

