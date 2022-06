Funnene ble presentert under den årlige konferansen til American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago søndag. Studien er publisert i New England Journal of Medicine. Hovedforfatter er Shanu Modi ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det første gang et legemiddel som skal virke mot et protein som bidrar til utvikling av brystkreft, også er dokumentert å virke på svulster med veldig lave nivåer av dette proteinet – kjent som HER2.

Kan endre bildet

Ifølge Dagens Medisin kan studien endre bildet når det gjelder behandling av brystkreft. Pasientene har tradisjonelt blitt delt inn i HER2-positiv og HER2-negativ brystkreft. Tidligere studier har kun vist effekt av HER2-rettet behandling for pasientene med HER2-positiv sykdom, skriver nettstedet.

Overlege Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus er til stede på konferansen i Chicago og er overrasket over de positive resultatene.

– Dette er en utrolig kjekk dag. Dette er helt nytt behandlingsprinsipp for HER2-negativ metastatisk brystkreft, sier han til Dagens Medisin.

Nei fra Beslutningsforum

Det dreier seg om legemiddelet Enhertu. Ifølge studien stoppet legemiddelet kreftens progresjon i rundt ti måneder, mot fem og en halv måned hos gruppen som fikk normal behandling.

I november i fjor avgjorde Beslutningsforum for nye metoder at Enhertu ikke skulle innføres til inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Begrunnelsen var høy pris og at det ikke var mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer.

Ifølge AP er prisen for behandling per måned med Enhertu 14.000 dollar – drøyt 130.000 kroner.