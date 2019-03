Ny teknologi skal omdanne CO2 til kalkstein

CO 2 -fangst som verken krever høy varme eller «skitne» materialer, har vært etterlengtet i forsøkene på å fange inn og lagre CO 2 . Nå mener amerikanske forskere at de har truffet blinken.

På Oak Ridge National Laboratory i USA har forskere funnet fram til et stoff som på mange måter fungerer som den natronkalken dykkere bruker i sine avanserte rebreathere («gjenpustere»), hvor ingen bobler slipper ut, og all lufta blir resirkulert og renset for CO 2 .

I stedet for å bruke natronkalk til å fjerne CO 2 , har forskerne brukt det basiske stoffet guanidin, som også forvandler seg til en slags organisk kalkstein (krittstein), når det tar opp CO 2 . Guanidin har en spesiell evne til å binde negativt ladede ioner, og i motsetning til natronkalk, er det mulig å frigjøre CO 2 fra kalksteinen igjen ved lave temperaturer; helt ned til 120 grader celsius. Det fremgår av forskningsartikkelen i tidsskriftet Chem.

Tidligere forsøk på å fange inn CO 2 fra røykgasser har vanligvis blitt foretatt ved bruk av ammoniakk eller giftige amin-absorbenter, som for eksempel på Esbjergværket i Danmark, hvor Ørsted (den gangen Dong Energy) eksperimenterte med blant annet mono-etanol-amin.

Absorbentene var vanligvis kjennetegnet ved å være miljømessig problematiske eller krevde et stort energiforbruk for å få frigitt CO 2 igjen. Her gir forsøkene til amerikanerne håp om en ny mulighet.

Ifølge dem selv, er prosessen deres 24 ganger mer energieffektiv enn eksisterende metoder, og foreløpige forsøk viser at de fanger opp 99 prosent av den CO2-en som finnes i røykgassene.

Det neste skrittet blir å oppskalere forsøkene til å fange opp ett tonn CO 2 i døgnet, og på sikt vil forskerne også trekke ut CO 2 fra lufta. Men trærne vokser ikke helt inn i himmelen. Forskerne har fremdeles utfordringer med å få guanidin-absorbenten til å reagere raskt nok, samt å kunne holde på tilstrekkelige mengder CO 2 .

Og i tillegg finnes også utfordringen med å få pumpet CO 2 -en ned i bakken eller lagre den i betongbygninger, men det har ikke forskerne noen løsning på. Likevel er de svært tydelige om den overordnede utfordringen: For hvert åndedrag puster vi i dag inn cirka 0,4 milligram CO 2 , men hadde vi levd i år 1600 hadde vi bare pustet inn 0,3 milligram. Med andre ord: CO 2 -konsentrasjonen stiger raskt, og varmer opp kloden, og ifølge forskerne er det behov for at vi trekker ut ett gigatonn CO 2 fra atmosfæren hvert år. For å klare det, må vi bruke oppsamlings- og lagringsteknologier på minst 7000 kvadratkilometer, mener de.

Hvis trær skulle gjøre den samme jobben, ville vi være nødt til å plante et område tilsvarende India til med trær, argumenterte de i fjor i en pressemelding.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.