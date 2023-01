Natt til onsdag skal det igjen ha vært røykutvikling i et koblingshus ved Ski stasjon.

– Det er det samme koblingshuset det har vært røykutvikling i tidligere i forbindelse med Follobanen, bekrefter Bane Nors pressevakt til TU.

Ingen kjent sammenheng

Det var VG som først meldte om røykutviklingen onsdag morgen. Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen, sier til avisen at de rykket ut sammen med brannvesenet rundt klokken 03:00, men at det ikke var noe som tydet på åpne flammer.

Bane Nor forteller at røykutviklingen påvirket trafikkavviklingen gjennom Ski stasjon for Østfoldbanen, men at trafikken er tilbake til normalen igjen nå.

– Har dette noen sammenheng med røykutviklingene i det samme koblingshuset som har skjedd på grunn av returstrømanlegget til Follobanen?

– Så vidt vi vet har dette ingenting med Blixtunnelen å gjøre, sier Bane Nors pressevakt.

Tredje brann på en måned

Det var mandag 19. desember røykutvikling i det samme koblingshuset førte til full stenging av Follobanen. Dette skjedde kun en uke etter den offisielle åpningen av milliardprosjektet.

Fem dager senere oppstod det på nytt røykutvikling i koblingshuset.

I etterkant har det vist seg at de to tidligere rundene med røykutvikling skyldes feil i prosjektets returstrømanlegg, og Bane Nor jobber nå med å reprosjektere hele anlegget.