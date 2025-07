Ny laser kan gi bedre selvkjørende biler og internett

Laserteknologi brukes på mange områder, både der det er nødvendig med nøyaktige målinger og innenfor kommunikasjon. Det betyr at de er viktige for alt fra selvkjørende biler til fiberoptisk internett og for å oppdage gasser i lufta.

Nå har en forskergruppe kommet frem til en ny type laser som løser flere problemer tilknyttet lasere i dag. Gruppen er ledet av førsteamanuensis Johann Riemensberger ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU.

– Resultatene våre kan gi oss en ny type laser som er både rask, forholdsvis billig, kraftig og enkel å bruke, sier Riemensberger.

En ny artikkel om funnene er nå publisert i en artikkel i Nature Photonics.

Arbeidet er et samarbeid mellom NTNU og sveitsiske École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) og Luxtelligence SA.

Selvkjørende biler og oppdagelse av blåsyre

Vanlige presisjonslasere kan være store, dyre og vanskelige å justere.

– Den nye laseren vår løser flere av disse problemene, sier Riemensberger.

Dette betyr at laseren med fordel kan brukes i for eksempel selvkjørende biler. Disse bilene bruker en optisk fjernmålingsteknikk der lasere oppdager og bedømmer avstanden til objekter i omgivelsene.

Teknikken måler tidsforskjeller eller endringer i bølgefasen mellom lyset som sendes ut fra laseren og det som reflekteres tilbake. Den nye laseren måler med høy presisjon, rundt fire centimeter.

Forskerne fikk også gode resultater da de brukte laseren til å oppdage gassen hydrogencyanid i lufta. Dette er en kjemisk forbindelse som vi ofte kaller «blåsyre». Den er svært giftig i små doser, og dermed kan det være viktig å oppdage den raskt.

Flere fordeler med laseren

De lagde den nye laseren med avanserte materialer og mikroskopiske lyskretser.

Laseren sender ut en kraftig og stabil lysstråle. Blant fordelene er også at brukere lett kan justere frekvensen raskt og jevnt, uten plutselige hopp.

– Du kan også enkelt styre den med bare én kontroll i stedet for mange, påpeker Riemensberger.

Laseren er bygd ved hjelp av chip-teknologi som allerede er tilgjengelig. Det gjør det mulig å masseprodusere den billig.

– Funnene våre gjør det mulig å lage små, rimelige og brukervennlige måleinstrumenter og kommunikasjonsverktøy med høy ytelse, oppsummerer Riemensberger.

Arbeidet var et samarbeid mellom EPFL (eksperimenter), Luxtelligence SA (brikkeproduksjon) og NTNU (design og simuleringer). Det startet da Riemensberger fortsatt var postdoktor ved EPFL. Samarbeidet fortsetter gjennom et EIC Pathfinder OPEN-stipend kalt ELLIPTIC.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no.

