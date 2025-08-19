Forskere vil ha soldrevne minisvevere for overvåking av atmosfæren

Lettvektsfarkoster som svever høyt oppe i atmosfæren ved hjelp av sollys – det er forslaget fra en gruppe internasjonale forskere i en ny studie publisert i tidsskriftet Nature.

De små enhetene skal kunne holde seg svevende gjennom et fenomen som kalles fotoforese. Når partikler i en gass varmes opp av lys, oppstår det en kraft som får partiklene til å bevege seg. I de øvre delene av atmosfæren, hvor lufttettheten er svært lav, kan denne kraften være nok til å holde små, lette objekter svevende.

Fenomenet har vært kjent i over hundre år, men det har vært vanskelig å skalere det opp til praktisk bruk, ifølge en pressemelding.

Forskerne har i dette tilfellet designet og bygget en struktur bestående av to tynne, perforerte membraner, holdt sammen av små vertikale støtter. De har klart å få en én centimeter stor enhet til å sveve ved hjelp av lys som tilsvarer det man finner i store høyder.

I studien foreslås også en tre centimeter stor enhet, som ifølge forskernes datamodeller skal kunne bære en nyttelast på ti milligram. Dermed kan sveveren for eksempel frakte et lite kommunikasjonssystem med kretser, antenne og solcelle, ifølge pressemeldingen.

Slik skal de små sveverne kunne anvendes. Illustrasjon: Springer Nature

Forskerne mener at slike enheter kan brukes til å samle inn klimadata eller bidra i utviklingen av kommunikasjonssystemer der annen teknologi ikke fungerer. Høyt oppe i atmosfæren er luften for tynn for fly og ballonger, men samtidig for tett til at satellitter kan operere effektivt.

Enhetene kan også være aktuelle i utforskningen av Mars. Siden sveverne er lette, er de langt billigere å sende ut i rommet enn større teknologiske systemer, og kan dermed være nyttige for datainnsamling på den røde planeten.

Lignende forslag har blitt sendt inn til NASA og fått støtte til videre undersøkelser.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.