Ny elektrisk motorsag-test

Etter at vi nylig testet batterielektriske motorsager har Ryobi kommet med en ny versjon av sin 36-volts variant som de har solgt i bøtter og spann. Ikke minst for at den har vært billig og med svært god ytelse.

Nye batterier

Ryobi har hatt en 36 volt batteriserie som har gått helt til 5 Ah. De har solgt saga med dette batteriet og en lader for 4000 kroner. Nå har de utvidet batteriserien med to nye batterier. Et på 6 Ah og et på 9 Ah. Ryktet sier at de kommer med et på 12 Ah neste år. Batteriene er fysisk mye større enn 5 Ah-batteriet og det er nok fordi at de benytter celler basert på 21700-formatet i stedet for 18650.

For å lage et 36 volt batteri med tilstrekkelig kapasitet bruker de to parallellkoblede grupper av ti seriekoblede batterier på hver 3,6 volt. Altså 36 volt. Ryobi har holdt seg i skinnet og ikke begynt å kalle dette for et 40 volt batteri.

For å lage et 6 Ah batteri bruker de derfor 3 Ah celler, mens til 9 Ah utgaven bruker de 4,5 Ah celler. De siste finnes bare i 21700 format, mens 3 Ah celler er utbredt i 18650 og benyttes i mange 18 vilt batterier til elektroverktøy.

Hvordan de skal bygge et 12 Ah batteri er uvisst. Så vidt vi vet finnes ikke kommersielle 6 Ah 21700 celler, så vi gjetter på at de vil bygge et 30 cellers batteri med tre grupper av 4 Ah celler. Det blir tungt. De nye batteriene på 6 og 9 Ah veier litt over 2 kilo, mens 5 Ah batteriet så vidt kryper under 1,5 kilo.

Testing

Batteri i buken: Mens den forrige motorsaga hadde en batteribrønn på toppen så passet ikke de nye større batteriene inn der. Derfor har Ryobi konstruert en ny modell med en innfesting under som kan ta de nye batteriene og enda større som kommer i fremtiden. Men de har den samme slide-innfestingen som de tidligere slik at de også kan brukes. Foto: Odd Richard Valmot

Den nye motorsaga er en ny utgave av den gamle, men med en ny batteridokk. Selv om batteriene bruker den samme sleidetilkoblingen som de eksisterende og de samme laderne er de for store til å passe inn i batteribrønnen på den gamle saga. Derfor har den nye utgaven fått en tilkobling på undersiden hvor det knapt er noen grense for hvor stort batteri de kan koble til.

Vi testet den nye modellen med det største batteriet på 36 volt.

Vi får legge til at dette er en brutal test hvor vi kapper skiver av en nedkuttet gran uten å stoppe. Det setter batteriet og elektronikken i motoren på en tøff prøve. Flere sager vi har testet tidligere har rett og slett gitt opp på grunn av varmgang. Hvis oppholdet blir for langt blir de disket og får bare uttelling for. Det nye Ryobibatteriet og saga klarte å bruke opp all energien uten å mukke.

Den var også rask. Siden vi ikke hadde den samme stokken som vi testet mot sist lot vi den prøve seg mot Milwaukee-saga på 18 volt, men som kanskje burde fått en omgang med filen på kjedet. Dette er den raskeste batterisaga vi har testet så langt. Faktisk var den nye Ryobisaga bare et par sekunder tregere gjennom stokken. Det var raskere enn vi ventet, men det kan ha å gjøre med at de nye battericellene i 9 Ah batteriet klarer å levere mer strømstyrke enn med dem som sitter i 5 Ah batteriet.

Kapper lenge

Selv om saga leverte et stort antall kutt som summerte seg opp til 1,96 m² hadde vi forventet litt til. Saga fra Husqvarna prestere 2,64 m² med et litt større batteri. Hadde det ikke vært for prisen ville vi kåret den som vinneren, men saga alene koster 7499 koner og batteriet på 3 629 kroner kommer i tillegg.

Ryobi RY36CSX35A Vi liker: Stort utvalg av batterier

Kraftig

Prisen Vi liker ikke Burde ha saget enda mer med så mye energi i batteriet.

Men likevel. Opp imot 2 m² før du må lade gjør at du kan arbeide veldig lenge. Vesentlig lenger enn de fleste amatører gjør på en dag. De fleste vil nok klare seg med et 5 Ah batteri. Det gjør også saga lettere. Likevel, et nytt 5 Ah batteri koster 2 195 kroner så prisen per Ah er billigere med det store batteriet.

Ryobi er kjent for å booste salget med kampanjer. Vi anbefaler å følge med på slike. Da kan det raskt være mulig å spare en tusenlapp eller mer for den nye motorsaga med lader og sannsynligvis et 5 Ah batteri.

Selv om batteriet tungt er saga lett. Uten batteri veier den 4 kg. Den nye innfestingen under gjør likevel at saga har god balanse og er lett å jobbe med.