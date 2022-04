Ny BYD Tang får større batteri

BYD har kommer med en oppdatert utgave av SUV-en Tang. Bilen får oppfrisket front, samt lengre rekkevidde. Den skal komme til Norge neste år, og kommer i salg i Kina i midten av mai.

Bilen kommer med og uten firehjulstrekk. Batterikapasiteten øker fra 86,4 til 108,8 kilowattimer. Det skal gi en rekkevidde på 730 kilometer etter kinesisk kjøresyklus for versjonen med forhjulstrekk. Med firehjulstrekk skal rekkevidden være 635 kilometer.

Hva WLTP-tallene blir er uklart, men om vi legger til grunn samme forbruk som for dagens utgave betyr det trolig en praktisk rekkevidde på opp mot 500 kilometer.

Så vidt vi forstår er det energitettheten i LFP-batteripakken som er forbedret, fra 140 til 150 wattimer per kg.

Bilen dukket første gang opp i offisielle dokumenter i Kina høsten 2021. Siden har BYD omtalt bilen flere ganger i sosiale medier i Kina, og den er grundig dokumenter med bilder og spesifikasjoner på kineiske nettsider. Så vidt vi forstår er den ikke offisielt lansert riktig enda.

Byd Tang har fått ny front. Foto: BYD/Weibo

Til Norge neste år

Vi spurte den norske BYD-importøren om når de har informasjon om lansering i Norge. De forteller at den kommer i 2023, og at spesifikasjonene for modellen som kommer hit ikke er avklart.

Dermed er det vanskelig å si noe om hva som eventuelt vil skille modellen som kommer i salg i Kina fra den som kommer til Norge neste år.

Vi tipper at importøren fremdeles vil holde seg til varianten med firehjulstrekk. Den har to motorer med en samlet effekt på 380 kilowatt, som er identisk med dagens utgave. Null til hundre skal være redusert fra 4,6 til 4,4 sekunder, men vi antar at drivlinjen er identisk, ettersom vår erfaring med dagens modell er at den i realiteten gjør null til hundre raskere enn 4,6 sekunder.

Bilen blir tilgjengelig med seks seter i Kina. Foto: BYD/Weibo

Ut fra bildene av interiøret ser det heller ikke ut til at det er store endringer i førermiljøet i bilen. Trykkskjermen har vokst fra 12,8 til 15,6 tommer. Bilen er nå også tilgjengelig med seks seter.

Bilens ytre mål har vokst en tanke, fra 4,87 til 4,9 meter i lengden. Bredden er som før 1,95 meter.

I fronten er den tradisjonelle grillen erstattet med mer strømlinjeformet design som minner om «drageansikt»-fronten på sedanen BYD Han og andre nye modeller.

Hva prisen blir, og nøyaktig når den skal leveres her i landet gjenstår å se.