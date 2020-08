Ny analyse: Drastisk satsing på elbiler kan spare liv og milliardbeløp

Om USAs bilpark endres over tid til å bestå av 75 prosent elbiler, vil samfunnet spare 70 milliarder dollar i året, ifølge analysen som er publisert i GeoHealth denne måneden. Det tilsvarer 630 milliarder norske kroner etter dagens dollarkurs.

En mindre ambisiøs utskifting, der elbilandelen i USA kommer opp i 25 prosent, vil spare samfunnet for 17 milliarder dollar på grunn av reduserte skader som følge av klimaendringer og mindre luftforurensning. Skiftet vil lede til opp til flere tusen sparte liv, ifølge forskerne. I tillegg vil det kutte CO 2 -utslippene med flere hundre millioner tonn. Til sammenlikning har Norge CO 2 -utslipp på rundt 50 millioner tonn i året.

– Fra et ingeniørmessig og teknologisk ståsted, har folk utviklet løsninger for klimaendringer i mange år. Denne studien presenterer et nyansert blikk på elektriske kjøretøy og energiproduksjon, og finner at overgang til elbil ikke bare reduserer utslipp av klimagasser, men redder liv, sier forsker Daniel Horton ved Northwestern – en av hovedforfatterne bak artikkelen.

Partikkelutslippene fra fossilt drevne biler er velkjent, og utslippene av nitrogenoksider har både negativ effekt på folks helse og bidrar til at det dannes bakkenært ozon, som også har skadelige effekter.

NyTeknik har også omtalt rapporten som er lagt fram.

Lover 500.000 ladere på ti år

Det er veldig langt fram for USA å komme opp i de elbilandelene som rapporten omtaler. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden lover i sitt klimaprogram å installere 500.000 offentlige ladepunkter i løpet av de neste ti årene. Biden lover også å gjeninnføre skattefordeler ved kjøp av elbil. Biler produsert i USA skal prioriteres, hevder Biden, uten at det er konkret hvordan det skal gjøres. Men i sin klimaplan registrerer demokratenes kandidat at Kina har fire ganger så stor markedsandel på verdensbasis hva gjelder elbiler, som USA.

Electrek skrev tidligere i år at president Trump derimot i realiteten legger hinder i veien for elbilene, ved å lette på utslippskravene. Trump selv har foreløpig ikke publisert noe på egne nettsider om elbilprogram for kommende fireårsperiode.

Selv om bensinprisene i USA er på et mye lavere nivå enn i Norge, slår Energidepartementet fast at det er nesten dobbelt så dyrt å kjøre bil med bensin, som på strøm.

«Alt» henger på Tesla

Mens elbilmarkedet i de fleste land blir mer og mer diversifisert, med stadig flere modeller som tar markedsandeler fra tidlige salgssuksesser, er elbilmarkedet i USA nesten ensbetydende med Tesla.

Ifølge Electrek har det amerikanske selskapet 60 prosent av elbilmarkedet, og uten salget av Tesla i fjor, ville elbilsalget falt i USA i 2019. Det er dessuten stort sett Teslas Model 3 som selges i USA.