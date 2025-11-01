Forsker avviser at Golfstrømmen er i ferd med å kollapse

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Ikke heter den Golfstrømmen og ikke kommer varmen langs norskekysten fra Mexicogulfen.

Mytene er mange om havstrømmen som frakter varmt vann nordover og bidrar til milde vintre og isfrie fjorder langs norskekysten.

De siste årene har det også kommet flere nyhetsoppslag om at denne livgivende strømmen av varmt sjøvann er i ferd med å stoppe helt opp. Dette vil i så fall føre til temperaturer ned mot 50 minusgrader i byer som Oslo og Trondheim, ifølge en gruppe nederlandske forskere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra vrak til nye deler: Slik gjenvinner Polykemi og Plasman plast fra gamle biler

– Bare tull, sier Joe LaCasce, som er professor i oseanografi ved Universitetet i Oslo.

Så lenge vinden blåser

Joseph Henry LaCasce er professor i oseanografi ved Seksjon for meteorologi og oseanografi, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

Han er bekymret for hvordan de dramatiske oppslagene bidrar til forvirring og feilinformasjon med tanke på klimaspørsmålet.

– Jeg og mange andre synes det er uansvarlig å blåse opp slike påstander. Vår oppgave er å informere om hvor alvorlige klimaforandringene er. Da må vi være forsiktige. Vi trenger faglige diskusjoner, men de må vi ta på faglige konferanser, sier LaCasce.

Så hva vet vi egentlig om havstrømmene og klimapåvirkningen? La oss begynne med Golfstrømmen. Kjent og kjær for alle nordboere. At Golfstrømmen sørger for å varme opp havet langs norskekysten, har vært en del av barnelærdommen vår.

Men dette stemmer ikke, skal vi tro oseanografene.

– Golfstrømmen går ikke langs kysten av Europa. Golfstrømmen er en strøm som går langs østkysten av USA, påpeker LaCasce.

Golfstrømmen er altså først og fremst en lokal strøm på den andre siden av dammen. En stor del av denne strømmen drives av vind, som gjør at den svinger sørover ut i Nord-Atlanteren.

– Derfor kan vi med en gang slå fast at Golfstrømmen ikke kan stanse opp, så lenge det finnes vind, legger LaCasce til.

Et gedigent transportbånd

Men det er altså ikke denne strømmen som kommer opp langs norskekysten. «Vår» strøm stammer fra det som forkortes til AMOC, som står for «Omveltningssirkulasjonen i Atlanterhavet».

Og her må vi stoppe litt opp. For selv om det står «Atlanterhavet», er også denne strømmen en del av et globalt strømsystem. AMOC blir gjerne omtalt som verdenshavenes rullebånd. Den flytter vannmasser fra den ene siden av jorda til den andre. Fra Stillehavet til Atlanterhavet. Fra Sørpolen til Nordpolen.

AMOC kalles ofte «det store havtransportbåndet». Kaldt og tungt vann synker ned i nord, mens varmt overflatevann trekkes fra tropene nordover langs transportbåndets øvre del. Havet avgir varme til atmosfæren og gjør vintrene i nord mildere enn de ellers ville vært. Illustrasjonen er hentet fra artikkelen Closure of the meridional overturning circulationthrough Southern Ocean upwelling med tillatelse.

Rullebåndet kan man tenke seg i form av tungt, kaldt vann som strømmer langs bunnen i en retning, mens lettere og varmere vann i overflaten strømmer i motsatt retning. I Atlanterhavet beveger det kalde vannet seg sørover, og det varme vannet beveger seg nordover.

– Det som skaper forvirring, er at AMOC og Golfstrømmen ligger rett over hverandre i Atlanterhavet, langs kysten av Nord-Amerika. Mens Golfstrømmen drives av vind, er AMOC også drevet av forskjeller i tetthet. De to strømmene skiller derfor lag i Nord-Atlanteren, der AMOC fortsetter videre nordover og inn i Norskehavet, forklarer LaCasce.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Slik blir fremtidens strømdistribusjon i AI datasentre

Litt fra havet, mer fra lufta

Det varme vannet som strømmen driver nordover, kommer derfor fra havområder lengre sør i Atlanteren – fra tropene rundt ekvator, mellom Afrika og Sør-Amerika. Mye av denne varmen forsvinner faktisk før vannet når opp til norskekysten.

– AMOC er viktig for klimaet fordi det frakter varme fra lave til høye breddegrader. Slik bidrar det til mildere klima i Nord-Europa. Men havets bidrag til den globale varmen er egentlig størst i tropene. Ved midlere og høyere breddegrader kommer det største bidraget fra atmosfæren, sier LaCasce.

Og nå nærmer vi oss svaret på hvorfor denne havstrømmen ikke vil kollapse og forårsake en ny istid i nord, ifølge LaCasce. Mange av de modellene som de nederlandske forskerne har brukt for å regne seg fram til en slik kollaps, tar nemlig ikke hensyn til atmosfærens bidrag i regnestykket.

– Teorien om at havstrømmen vil kollapse, baserer seg på en forenklet modell som kun tar hensyn til tettheten i vannet. Modeller som denne har to tilstander: én med full AMOC og én med null AMOC. Men klimamodeller viser et kontinuum av tilstander, med litt svakere eller mye svakere sirkulasjon.

Atmosfæren blir varmere, ikke kaldere

En viktig «motor» for AMOC er isdannelsen i Arktis. Når sjøvannet fryser og det dannes is, blir vannet saltere. Tettheten øker, og vannet blir tyngre.

– AMOC-styrken er relatert til forskjellen i tetthet mellom det kalde vannet i nord og det lettere og varmere vannet i sør. I mange av de modellene som er brukt for å vise at AMOC kan kollapse, har man derfor tilført store mengder ferskvann i systemet. Dette gjør de nordlige farvannene lettere, noe som reduserer den omveltende sirkulasjonen.

Men modellen tar ikke inn over seg at drivhusgasser, altså utslipp av CO 2 , får temperaturen i atmosfæren til å gå opp.

– Om man legger inn en dobling av CO 2 -innholdet i atmosfæren, hva skjer da? Jo, det blir varmere, slik vi har opplevd denne sommeren. Isen i Arktis smelter, ja, men det er fordi temperaturen går opp. Ikke ned.

Alarmerende utvikling

Arktis har nå den raskeste oppvarmingen på hele kloden.

– Her stiger temperaturen fire ganger raskere enn ellers i verden. Det er alarmerende, og det kan bidra til at AMOC svekkes. Men den vil ikke kollapse. Det er også forskning som antyder at AMOC vil fortsette å transportere varme fra sør til nord, selv om den svekkes, sier LaCasce.

Det er dermed andre konsekvenser enn istid vil bør bekymre oss for, mener forskeren.

– Skandinavia blir varmere, ikke kaldere. Om den globale oppvarmingen fortsetter med de utslippene vi har i dag, vil resultatet bli katastrofalt. Det vil få enorme konsekvenser for menneskeheten, sier LaCasce.

Artikkelen ble først publisert på Titan.uio.no