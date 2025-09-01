Flyturbulensen øker med klimaendringene

Flyene tåler kraftig turbulens, men passasjerer risikerer å bli skadet. Amerikanske luftfartsmyndigheter opplyser til nyhetsbyrået AFP at 207 personer ble skadet i turbulens på rutefly i årene 2009–2024. De fleste av skadene rammer kabinpersonale og passasjerer som ikke har på seg sikkerhetsbelte.

40 skadet og en passasjer døde

Oppmerksomheten er økt etter to nylige alvorlige hendelser. I et Air Europa-fly ble 40 passasjerer skadet, mens en eldre passasjer døde og flere ble alvorlig skadet i en Singapore Airlines-avgang.

– Moderne fly tåler turbulens godt. Risikoen er ikke at flyet styrter, men at folk blir kastet rundt i kabinen, sier ingeniørprofessor John Abraham ved University of St. Thomas til nyhetsbyrået AFP.

Men ifølge Washington Post er de langsiktige virkningene av turbulens på flyene en bekymring. De kanskje 20 sekundene med hard turbulens som passasjerer opplever, blir mer enn 120 timer med hard påkjenning i løpet av flyets levetid. Dette kan forkorte den forventede levetiden med flere år.

5000 inspeksjoner i USA

Fly som havner i kraftig turbulens – definert som krefter tilsvarende 1,5 ganger jordens tyngdekraft – må gjennom grundige inspeksjoner. Slike hendelser skjer rundt 5.000 ganger i året i amerikansk luftrom, ifølge Robert Sharman, forsker ved National Center for Atmospheric Research.

Turbulensen deles inn i tre ulike hovedtyper:

* Konvektiv – som oppstår når varm luft stiger raskt og møter kaldere luftlag, noe som skaper vertikale bevegelser i atmosfæren. Denne formen for turbulens er nært knyttet til skyer.

* Fjellbølgeturbulens oppstår når luft strømmer over fjell og settes i kraftige, bølgende bevegelser på lesiden – som usynlige luftbølger bak fjellkjeder. Denne turbulensen kan være sterk, strekke seg langt nedstrøms og påvirke fly selv i klarvær, langt fra selve fjellene.

* Den tredje og mest farlige er klarluftsturbulens. Den oppstår i høyden der jetfly ferdes, rundt 10–12 kilometer over bakken. Her beveger såkalte jetstrømmer seg med høy hastighet fra vest mot øst.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Nye metoder for vannrensing: Kan få stor betydning for mineralindustrien

En skadet passasjer snakker med pressen etter at flyet mellom London og Singapore ble rammet av kraftig turbulens. Forskerne advarer mot at det blir mange flere slike episoder i framtiden. Global oppvarming fører til langt mer turbulens enn i dag. Foto: Sakchai Lalit/AP/NTB

Forsterker temperaturforskjeller

Klimaendringene har ført til at tropene varmes raskere opp enn høyere breddegrader i disse høydene. Det forsterker temperaturforskjellene og øker hastigheten på jetstrømmene – og dermed også vindskjær som fører til mer klarluftsturbulens.

En studie publisert i Journal of Geophysical Research: Atmospheres i 2024 viser at hyppigheten av slik turbulens har økt betydelig over Nord-Atlanteren, Nord-Amerika, Øst-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Økningen var på mellom 60 og 155 prosent, ifølge atmosfæreforsker Mohamed Foudad ved University of Reading.

En analyse i Washington Post viser at en global temperaturøkning på 2 °C kan medføre betydelig mer alvorlig klarluftsturbulens, særlig i områder som Nord-Afrika, Sentral-Asia, Kina, Korea og Japan. De områdene som allerede nå er mest berørt, er Nord-Atlanteren og det kontinentale USA.

Jetstrømmene ble mer intense

De samme mekanismene som skyver opp turbulens over Nord‑Atlanteren gjelder også for flyruter inn og ut av Norge og Nord‑Europa: Jetstrømmene blir mer intense, noe som øker risikoen for usynlig og uforvarende turbulens.

På en konferanse i mai, presenterte Professor Paul Williams utfordrende anslag på utviklingen av klarluftsturbulens i en stadig varmere klode.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Fra genial idé til vekstkapital: Slik får du investorene med

– På de mest travle rutene over Atlanterhavet kan turbulensen firedoble seg de kommende tiårene, uttalte Williams ifølge Washington Post.

Vinteren har tradisjonelt vært mest turbulent, men forskjellene mellom årstidene er i ferd med å viskes ut. Samtidig varsler forskerne at klimaendringer også fører til flere og kraftigere tordenvær – noe som gir ytterligere risiko for plutselige luftlommer.

Lettere tiltak – men store utfordringer

Flyselskaper prøver å redusere risikoen ved blant annet å anbefale at passasjerer holder sikkerhetsbeltet på under hele flyturen og ved å avslutte servering tidligere.

Samtidig forskes det på bedre varsling og alternative flyruter. Nye teknologier som LIDAR – laserbasert måling av lufttetthet og vind – kan gi piloter bedre tid til å forberede seg.

Men i det store bildet er hovedbudskapet klart: Det trengs kraftig reduksjon i utslippene av klimagasser, ifølge AFP.