Mot enighet på klimatoppmøtet – EU godtar det siste forslaget

– Avtalen er et skritt i riktig retning, sier EU-kommissær Wopke Hoekstra, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han sier landene gjør tydelige framskritt knyttet til finansiering av tiltak som skal hjelpe fattige land å tilpasse seg klimaendringene.

Samtidig skulle han ønsket seg større ambisjoner på mange andre områder.

Et nytt forslag til slutterklæring ble offentliggjort på møtet lørdag ettermiddag norsk tid. Her oppfordres rike land til å gjør en innsats for å tredoble finansieringen av tilpasnings-tiltak i fattige land innen 2035.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er ordene «fossile brensler» ikke eksplisitt nevnt i teksten.

Forhandlet på spreng

Den brasilianske møteledelsen meldte lørdag at det avsluttende plenumsmøtet skulle holdes klokka 15 norsk tid.

Deretter ble møtet utsatt til klokka 16, opplyser Elise Åsnes i miljøorganisasjonen Greenpeace til NTB. Da skal det nye forslaget til slutterklæring behandles.

– Jeg tror dette blir banket gjennom. Vi har fått veldig tydelige signaler om det, sier Åsnes, som er til stede på møtet, til NTB.

Natt til lørdag ble det forhandlet på spreng i et forsøk på å komme fram til en enighet.

Klimatoppmøtet skulle egentlig vært avsluttet fredag, men EU sa da nei til det siste utkastet til slutterklæring, ført i pennen av vertsnasjonen Brasil.

Bitter strid om fossil energi

En bitter strid om kull, olje og gass har preget innspurten av møtet, og land som Saudi-Arabia, Russland og India har nektet å gå med på et veikart om kutt i utslipp fra fossil brensel.

Lederen for toppmøtet, Andre Correa do Lago, sa lørdag at møteledelsen vil publisere veikart om fossil energi og skog – men at det ikke er noen konsensus om disse temaene på møtet.

Åsnes mener det er veldig synd at veikartene om fossil energi og avskoging ikke er med i slutterklæringen.

– Dette er ikke i nærheten av godt nok, mener hun.

Før publiseringen av det siste utkastet, antydet EU at de kunne være villige til å gå «utenfor sin komfortsone» når det gjaldt tilpasnings-finansiering, dersom slutterklæringens ordlyd om utslippskutt blir styrket.