NVE-sjefen: – «Alle» vil ha billigere strøm og mer kraft, uten nye utbygginger. Det er ikke mulig

Kjetil Lund sitter på hjemmekontor. I rekkehuset på Røa kan det i perioder være krevende å få arbeidsro når kona Randi, to døtre og en sønn på 13, 15 og 17 år, skal jobbe og undervises på video. Pandemiens hverdag, februar 2021.

29. desember hadde Kjetil Lund og familien tilbrakt mye av tida i sin elbil, en 2018-modell Nissan Leaf. Det blir noen ladestopp når man skal kjøre 50 mil på et 40 kWh batteri fra Røa til Hå på Jæren for å feire nyttår.

– Jeg var i Vigrestad da det skjedde. Det er heimplassen min. Den ene av mine tre brødre bor fortsatt der. Da jeg fikk melding om ulykken, snakket jeg med Ingunn Bendiksen som fungerte i mitt sted. Hun hadde satt krisestab allerede klokka 07. Selv fikk jeg plass på et fly tilbake til Oslo om kvelden og så jobbet vi ved hovedkontoret utover nyttårskvelden. Fra Eikefjord kom Brigt Samdal som ennå ikke var tiltrådt stillingen som direktør for skred og vassdrag. Han overnattet hjemme hos meg, før vi tidlig dagen etter reiste til Gjerdrum for å møte våre folk og de evakuerte.

Ulykken har gjort et sterkt inntrykk. Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige i dette og forrige århundre. Verdalsraset natt til 19. mai 1893 krevde 116 menneskers liv og 105 gårder forsvant i leirmassene. Raset i Rissa krevde ett menneskes liv, men ødela 20 hus og gårdsbruk. Det var dette raset som fikk norske myndigheter til å starte en kartlegging av kvikkleireområdene. Fra 2009 har NVE hatt dette ansvaret.

Imponert

– For alle involverte har denne tragedien vært krevende, men aller mest for de mange som har mistet sine kjære og sine hjem. Samtidig har det vært fint å se hvor godt samarbeidet mellom de ulike nødetatene og med kommunen har fungert.

– Har NVE fått mange positive tilbakemeldinger?

– Ja, det har vi. Jeg er veldig stolt av våre folk som har jobbet dag og natt på Gjerdrum, men også de mange som har jobbet med dette fra sine hjemmekontor. De har vist mye faglig dyktighet og tæl. Dette ble også en god erfaring etter at vi har omorganisert for å jobbe mer på tvers av avdelingene. De meldte seg til innsats fra ulike deler av landet.

NVE har demonstrert hvor viktig det er å ha godt utstyr. Gravemaskinen «Langemann» med lang arm, designet for utgravinger under flom og skred. Fra rasfarlige fjell på Vestlandet kom en bakkeradar, avanserte droner ble tatt i bruk.

– Lang liste kommuner som ønsker sikring

­NVE bruker ca. 250 millioner kroner i året på sikringstiltak mot naturfare. Og Lund har personlig oppsøkt flere av de flomskadde kommunene for å se resultatet etter sikringstiltak. For eksempel Jølster som ble rammet av styrtregn og ras sommeren 2019, eller Svalbard der NVE fortsatt driver med sikring etter snøskredene i 2015 og 2017.

For å beskytte husene bygges det en flere meter høy fangvoll av stein der det også må pigges og graves flere meter ned i permafrost.

Kjetil Lund Stilling: Vassdrags- og energidirektør

Vassdrags- og energidirektør Født: 12. juni 1970

12. juni 1970 Familie: Bor på Røa med kona Randi Hoff som er avdelingsleder i PP-tjenesten i Bærum. To døtre på 13 og 15 år, en sønn på 17 år.

Bor på Røa med kona Randi Hoff som er avdelingsleder i PP-tjenesten i Bærum. To døtre på 13 og 15 år, en sønn på 17 år. Utdanning: Master i sosialøkonomi fra UiB.

Master i sosialøkonomi fra UiB. Karriere: Byråd i Oslo 2017-2019, direktør i Statkraft 2014-2017, Head of Secretariat i World Bank Group 2014, statssekretær i Finansdepartementet 2009-2013, politisk rådgiver ved Statsministerens kontor 2005-2009, avdelingsleder i Finansdepartementet 1997-2003, forsker i Statistisk sentralbyrå 1996-1997.

– Bare i Brandbu bruker vi nå 130 millioner kroner på å sikre sentrumsbebyggelsen mot flom fra Vigga. Slikt arbeid finansieres som regel med 80 prosent fra NVE og 20 prosent fra kommunen. Vi har en lang liste av kommuner som ønsker sikring, og dette arbeidet vil kreve større ressurser, sier Lund.

Noen vil ha det til at han rister like mye på hodet og veiver like mye med armene som sin tidligere sjef, Jens Stoltenberg. Men i tillegg har han den sjeldne evnen at han plutselig kan smile begeistret mens han snakker engasjert om et tema. Det frister til gjengjeldelse.

De siste årene har NVE digitalisert stadig mer av sin virksomhet. For eksempel ligger nå alle hydrologiske data tilgjengelig, noe som har bidratt til at NVE i samarbeid med Meteorologisk institutt har fått et sikrere grunnlag for å varsle fare for flom og skred.

– Jeg opplever at NVE er attraktiv som arbeidsgiver. Vi tiltrekker oss mange unge talenter og har en god miks mellom yngre og eldre medarbeidere med lang erfaring, blant annet innen geoteknikk, sier Kjetil Lund. Foto: Sverre Chr. Jarild

Strømprisen

Strømprisen var negativ så sent som 1. november, men en kald vinter har medført rekorder i strømforbruk og ny debatt om strømprisen.

Kjetil Lund venter nå på at Olje- og energidepartementet skal vedta ny modell for beregning av nettleie. Det er den delen av strømprisen de fleste av oss ikke forstår noe av.

– Det nye forslaget påvirker ikke strømprisen, den bestemmes jo av markedet. Utformingen av nettleien handler om å gi alle insentiver til å utnytte den nettkapasiteten vi allerede har best mulig. På sikt vil da nettleien bli lavere fordi vi sparer oss for unødige nettutbygginger. Husk at alle investeringer i nettet må betales av forbrukerne.

– Hva slags insentiver er det snakk om?

– Det er opp til hvert enkelt nettselskap å utforme detaljene, men vårt forslag åpner for at forbrukerne kan spare nettleie ved at de bruker mindre effekt. Det kan for eksempel skje ved at folk investerer i smart styring av forbruket, slik at elbilen lader når det er mer ledig kapasitet i nettet.

Lund mener vi har et robust og sterkt strømnett i Norge, men fordi klimapolitiske mål vil kreve at mest mulig skal elektrifiseres, betyr det også flere kraftlinjer i norsk natur.

– Vil du ha mer landbasert vindkraft i Norge?

Kjetil Lund ler godt av dette spørsmålet og her er årsaken:

Det skulle være et konfliktdempende tiltak, men fikk motsatt effekt

På sin første arbeidsdag som NVE-sjef, 1. april 2019, skulle han presentere en ny nasjonal ramme for hvilke deler av landet som egnet seg best for landbasert vindkraft. Det var ingen aprilsnarr, og i kommune etter kommune grodde det fram et voldsomt engasjement mot rapporten. Det endte med at Lund besluttet å legge all behandling av nye konsesjoner på is. Statsminister Erna Solberg fulgte opp med å skrote hele rammen noen måneder senere.

– Meningen var at dette skulle gi oss et kunnskapsgrunnlag, også om hvor det absolutt ikke burde bygges vindkraft. Det skulle være et konfliktdempende tiltak, men fikk motsatt effekt.

Mer kraft

Lund vil ikke røpe noe personlig standpunkt i vindkraftdebatten, det er politikernes oppgave:

– Men jeg kan si at vi har noen av verdens beste vindressurser. Vi har fra naturens side så gode forutsetninger for å produsere mer energi at vi ikke trenger subsidier. Jeg har også sagt at vi bør innføre en naturavgift for vindkraft. På den måten blir mer av verdiskapingen igjen i landet, og kommuner som gir avkall på natur får mer igjen.

Noe av det første Lund gjorde som ny NVE-sjef var å sette ned en intern arbeidsgruppe for å evaluere erfaringene med landbasert vindkraft. De kom med forslag til forbedringer av dagens system, blant annet en maksgrense for høyde på turbinene, et krav om kortere tid mellom konsesjonstildeling og anleggsstart og en minimumsgrense for avstand mellom anlegg og boliger. Alle forslagene ble tatt inn i regjeringens stortingsmelding om vindkraft på land.

– La meg si det sånn, sier Kjetil Lund og rister litt ekstra på hodet.

– Vi får behov for mer kraft om klimamålene skal nås. Litt forenklet kan vi si at vi alle har tre ønsker: Vi ønsker mer kraftkrevende industri, for eksempel produksjon av hydrogen og batterifabrikker, vi ønsker å slippe å bygge ut mer kraft, og vi ønsker lavere strømpriser. Vi kan få oppfylt to av disse ønskene, men ikke alle tre.

Enn så lenge har NVE konsesjonsmyndighet bare for vindkraft på land. På havet er det OED som styrer, men dette kan endre seg etter hvert som det skal bygges ut mye havvind i Nordsjøen.

– Kan hende blir vår rolle innen havvind den samme som vi har når det gjelder strømkabler til europeiske land. Vi gjør analyser, men ikke tilrådinger.

Familietragedien

Kjetil Lund blir åpenbart begeistret over at undertegnede husker at hans hjembygd, Vigrestad, har spilt i fotballens 2. divisjon. En av hans beste kamerater derfra er forøvrig programleder for «Luksusfellen», forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.

Lund trenger ingen råd for å dempe sitt forbruk. Hans nøysomhet skyldes en tragedie.

– Min morfar druknet under hummerfiske høsten 1935, rett utenfor Kvadsheim fyr på Jæren. Han hadde en gård helt nede ved sjøen, og mormor og min mor, som var sju år den gangen, stod hjemme og så at båten forsvant i bølgene. Hele mannskapet på fire omkom. Min mormor gikk kledd i sort de neste 25 årene, hun sørget resten av livet over tapet av mannen. Også min mor og hennes søsken bar hele livet på sorgen av å ha mistet pappaen sin så tidlig. Forliset kastet dessuten hele familien ut i fattigdom. Mormor valgte å beholde gården selv om hun var enke og alene, noe som innebar at min mor og hennes søsken måtte arbeide veldig mye fra tidlige barnsben av. De fikk tilsendt brukte klær fra anonyme givere. Oppveksten i fattigdom preget min mor, og førte blant annet til en voldsom nøysomhet.

Trolig finner vi spiren til Kjetil Lunds politiske engasjement for Arbeiderpartiet i hans oppvekst. Han er en attpåklatt i familien med tre eldre brødre som er 12, 15 og 18 år eldre enn ham. Eldstebroren Jacob Lund var i mange år en legendarisk sponsorsjef i DNB og har fått mye av æren for suksessen til fotballandslaget og skiskyting i årene før og etter årtusenskiftet.

Faren jobbet på jernbanestasjonen og drev en pelsdyrfarm med mink og rev, noe som var en stor næring på 1970- og 1980-tallet, men som ble forbudt for to år siden.

– Far var også formann i Norges Pelsdyrlag i mange år i tillegg til at han var ordfører i Hå kommune. Mor jobbet som jordmor, og vi var en samfunnsinteressert familie hvor det ble lest aviser og diskutert, forteller Kjetil Lund.

Nesten kopi av Jens Stoltenberg

Hans utdanning og yrkesbakgrunn er nærmest en kopi av Jens Stoltenberg. Etter master i sosialøkonomi ved UiB flyttet han til Oslo for å jobbe som forsker i Statistisk sentralbyrå.

– Etter halvannet år fant jeg ut at jeg ikke ville bli forsker, så jeg fikk jobb i Finansdepartementet. Jeg hadde det helt topp der. I to år jobbet jeg også i Finansdepartementet i i Tanzania for å utvikle deres skattesystem. Der fikk jeg erfare hvor gode ordninger vi har i Norge. Vi er f.eks. veldig gode på at inntektene fra råvarer som vannkraft og olje kommer alle til gode. I Tanzania gis inntektene fra gull og edelstener bort for knapper og glansbilder.

Men rett før jul i 2004, mens Lund og familien var på safari i Serengeti nasjonalpark, ble han oppringt av Statsministerens kontor. Han takket ja til å bli rådgiver for Bondevik II-regjeringen. Etter høstens valg kunne de rødgrønne ta over og Lund fortsatte som rådgiver og med flere departementer som sitt ansvarsområde.

– Det ble en arbeidskrevende periode, jeg hadde små barn og mange store arbeidsoppgaver, men det var veldig lærerikt, oppsummerer Lund i dag.

– Jeg er ferdig som politiker. Nå er det forvaltning som gjelder og denne jobben er både spennende og viktig, sier Kjetil Lund. Foto: Sverre Chr. Jarild

FNs klimafond

Vi glemmer ikke Stoltenbergs famøse nyttårstale om «månelanding» på Mongstad, men som statsminister fikk han gradvis større internasjonale oppgaver fram mot klimatoppmøtet på Bali i 2007 og med på reisene fulgte Lund. I 2009 fikk han en politisk rolle da han ble utnevnt til statssekretær hos finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Men i realiteten jobbet jeg fortsatt mest for Stoltenberg, og spesielt med forberedelsene til det store klimatoppmøtet i København i desember 2009.

Lund fikk følge FNs generalsekretær Ban Ki-moon og statsledere som Barack Obama, Angela Merkel, Gordon Brown og Nicolas Sarkozy helt inn på bakrommet der de satt på harde stoler med kald kaffe og tørre rundstykker utover natta i et forgjeves forsøk på å bli enige om en forpliktende klimaavtale.

Senere fikk Kjetil Lund mye av ansvaret for å lede etableringen av FNs Green Climate Fund før han etter de rødgrønnes valgnederlag ble «sherpa» for Jens Stoltenberg på heltid da sistnevnte ble utnevnt som FNs spesialutsending for klimasaker i januar 2014. Ja, det heter faktisk «Sherpa» når du leder et sekretariat for en person.

– Det varte bare ni måneder så kom Nato på banen. Jens dro til Brüssel, mens jeg dro til Lilleaker for å jobbe for Statkraft, sier Lund og humrer gjennom pc-skjermen.

Ble politiker

I drøyt tre år i Statkraft hadde han ansvaret for strategisk finansiering og myndighetskontakt. Men så ringte Raymond Johansen og ville ha Lund som byråd for næring og eierskap. Dermed ble det partipolitikk på heltid.

15 måneder senere ble det klart at han skulle bli landets nye vassdrags- og energidirektør. Da gikk han også ut av politikken og Oslo Arbeiderpartis styre med et Facebook-innlegg som ble sitert og applaudert av mange. Han skrev en hyllest til lokalpolitikeren og avsluttet det slik:

«Sitte på Facebook og gjøre narr av krøkkete formuleringer og kulepunkter som ikke henger sammen, kan alle gjøre. Det krever ikke mot, det krever ikke skarpsinn, det krever ikke mye arbeid. Evnen til å raljere med andre er ikke en knapt fordelt ressurs.

Politisk arbeid derimot, krever mot og hardt arbeid. Ofte krever det også skarpsinn.

De som driver med lokalpolitikk, er som de som stiller opp til dugnad i borettslaget, de som kjører til kamp, de som stiller opp for idrettslaget, for korpset og for 4H. De som holder landet vårt sammen.

Den innsatsen de legger ned, er så viktig og meningsfull som arbeid i dette livet blir.

Jeg går ut av partipolitikken nå. Du bør vurdere å gå inn.»

Tilbake til Gjerdrum. Noen dager etter dette intervjuet møtte Kjetil Lund ordføreren for å diskutere videre samarbeid. NVE skal bistå i det langsiktige arbeidet som må gjøres for å sikre området og Lund er glad for regjeringens bevilgning på 200 millioner kroner til Gjerdrum.

– I går var jeg i selve skredgropa og møtte våre folk som driver letearbeidet. Det er et tøft og krevende arbeid de står i, og det er viktig å støtte dem. Samtidig som jeg var der, ble den flunka nye spesialtilpassede gravemaskinen vi har bestilt, levert og umiddelbart satt inn i letearbeidet. Den nye «langemannen» har en arm på 22 meter, rundt dobbelt så lang som en vanlig gravemaskin. Da jeg kom tilbake til Oslo om ettermiddagen, fikk jeg beskjed om at de hadde funnet to av de omkomne de lette etter. Det er en lettelse at de to nå er funnet, men samtidig en påminnelse om hvor stor denne tragedien er.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 2/2021.