NVE: Norgespris lønnet seg i hele landet i første kvartal

– Fra januar til mars var kraftprisene i alle de norske prisområdene høyere enn i samme periode i fjor. Sett opp mot kraftprisene de siste 15 årene var prisnivået i hele Norge høyt, sier seksjonssjef Magnus Buvik i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVEs rapport for første kvartal viser at det kom mindre nedbør enn normalt i samtlige prisområder, noe som igjen bidro til høyere strømpris.

Norgespris sikrer husholdningene en fastpris på 50 øre/kWh inkludert moms. Alternativet er en spotprisavtale med strømstøtte-ordning.

Lønner seg

Da norgespris ble innført i fjor høst, var beskjeden at det trolig ville lønne seg sør i landet, men ikke i Nord-Norge.

Nå har prisene vært så høye, at hele landet ville vært tjent med norgespris-avtale i første kvartal.

– Strømregningen for husholdninger med spotprisavtale økte sammenlignet med samme kvartal i 2025. I alle prisområder ville en typisk husholdning vært tjent med norgespris fremfor spotpris med strømstøtte i første kvartal 2026, skriver NVE.

De har regnet på hvor mye en husholdning med et kraftforbruk på 20.000 kWh i året, har brukt på strøm i første kvartal.

– For en husholdning i Sørøst- og Nord-Norge ville norgespris gitt henholdsvis 3577 og 697 kroner lavere strømkostnad, skriver NVE i kvartalsrapporten.

Tusenvis å spare

De har beregnet følgende kostnad for strømmen i første kvartal for en husholdning med dette strømforbruket. Den første summen er strømprisen med spotpris og strømstøtte, mens summen i parentes er for norgespris:

Sørøst-Norge (NO1): 11.106 kroner (7529 kroner)

Sørvest-Norge (NO2): 11.036 kroner (7529 kroner)

Midt-Norge (NO3): 10.675 kroner (7549 kroner)

Nord-Norge (NO4): 6.193 kroner (5496 kroner)

Vest-Norge (NO5): 11.127 kroner (7540 kroner)

Lav fyllingsgrad

NVE forteller at det var rekordlite snø i de norske fjellene ved utgangen av mars.

– Mindre snø i fjellet betyr mindre tilsig til vannmagasinene under snøsmeltingen gjennom våren og sommeren, sier Buvik.

Det meldes om store forskjeller i magasinfyllingen mellom nord og sør.

– Mens fyllingsgraden i Nord-Norge var godt over medianen, var den i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) under medianen, opplyser NVE.

I Midt-Norge var det mer på normalen.

Foreløpig meldes det om en begrenset effekt av krigen i Midtøsten på strømprisene, men at det kan endre seg framover.

– Selv om høy gasspris isolert sett kan bidra til økte kraftpriser, var prisene i mars i store deler av Europa rundt samme nivå som for samme måned i fjor, skriver NVE.

Kostnadssprekk

Regjeringen har allerede vært ute og varslet at norgespris-ordningen blir dyrere enn ventet, på grunn av de høye strømprisene.

– Vi hadde laget et anslag ved inngangen til året i budsjettet, og så har jo prisene gått opp på grunn av det som skjer med energi, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB tidligere måneden.

I statsbudsjettet for 2026 har regjeringen satt av 9,1 milliarder kroner til ordningen.

Fornybar Norge har beregnet at staten brukte 9,3 milliarder kroner på norgespris i bare i årets første tre måneder.

Samtidig øker også statens inntekter med de høye strømprisene.

Den samme beregningen fra Fornybar Norge anslår at staten i januar-mars tjente rundt 13,6 milliarder kroner bare på den delen av strømprisen som overgår 40 øre per kilowattime.