Fall i inntektene for Norsk Hydro

Selskapets justerte driftsresultat i første kvartal var 8,67 milliarder kroner, også det en nedgang fra samme periode i fjor hvor tilsvarende tall endte på 9,5 milliarder kroner. I børsmeldingen som ble lagt ut onsdag morgen framhevet selskapet lavere råvarekostnader, høyere metallpriser og en sterkere norske krone som noe av årsakene bak resultatet.

Norsk Hydros totale omsetning i første kvartal var 50 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 57 milliarder i samme periode i fjor.

– Gode driftsresultater både oppstrøms og i resirkuleringsvirksomheten, har sammen med gunstige metallpriser bidratt til et sterkt første kvartal. Det viser at vi har en sterk portefølje og evne til å gjøre god og effektiv drift om til finansielle resultater, sier konsernsjef Eivind Kallevik i børsmeldingen.

Til tross for urolighetene i Midtøsten har Hydro økt aluminaproduksjonen i kvartalet og den delen av virksomheten som driver med resirkulering av skrapmetall, særlig i Nord-Amerika, leverte sterke resultater.

I Brasil er selskapet er under etterforskningen etter at en kontraktør ved Hydros anlegg Alunorte døde 30. mars.

Norsk Hydro har behov for store mengder strøm og er opptatt av å sikre framtidig tilgang på fornybar kraft for å sikre driften. I første kvartal landet selskapet tre store kontrakter på til sammen 14 TWh.