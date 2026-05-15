Nammo økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner

Økningen på 3,5 milliarder kroner tilsvarer 32,5 prosent, skriver NRK.

Forsvarsselskapets resultat før skatt ble på 1,7 milliarder kroner.

Ifølge styret har ordreboken økt med 38 prosent i løpet av fjoråret til hele 55 milliarder kroner. Nammo regnes blant verdens ledende produsenter av ammunisjon.

Konsernsjef Morten Brandtzæg uttalte nylig til Finansavisen at de bygger kapasitet for å kunne levere i henhold til bestillingene.

– Den vokser kontinuerlig, og vi bygger hele tiden kapasitet for å levere. Mye av grunnen er at vi er eneleverandør. Da har ikke Nammo noe annet valg enn å bygge ut og levere. Vi kan ikke rekke hånden i været og si at vi ikke orker mer, sa Brandtzæg.

– Samtidig har vi ikke sett toppen av etterspørselskurven enda. Det er først nå de siste par årene at det er blitt fart på bestillingene.

Staten eier 50 prosent av Nammo, mens den andre halvparten eies av finske Patria Oyj. Det finske forsvarskonsernet eies 50,1 prosent av den finske staten og 49,9 prosent av Kongsberg Gruppen, som den norske staten i sin tur eier 50 prosent av.