NRK: Cruiseskip legger til utenfor Geiranger for å omgå utslippskrav

Over halvparten av utslippene fra skipsfart i verdensarvkommunene Stranda og Aurland kommer fra cruisetrafikk.

Geirangerfjorden fikk i 2019 strengere miljøkrav for skip, blant annet når det gjelder utslipp av svovel, nitrogenoksider (NOx) og partikler. I januar 2025 ble kravene for NOx-utslipp enda strengere.

Regjeringen har varslet om at det fra og med 2026 blir krav om nullutslipp for mindre passasjerskip i verdensarvfjordene. Utenfor verdensarvfjordene er det derimot ingen miljøregler.

Det har fått cruisenæringen, deriblant Viking Cruises, til å få øynene opp for nærliggende havner.

Havila Castor viste 2. juni 2022 at det er mulig å seile utslippsfritt i Geirangerfjorden. Med 6,1 MWh batterier og sakte fart, kan skipet seile i fire timer uten utslipp. Foto: Marius Beck Dahle

– Skipet var godt nok for Geiranger i fjor. Om det legger til her eller i Åndalsnes vil jeg heller at det legger til her, sier havneansvarlig Robert Bergerud i Eidsdal Næringsutvikling til NRK.

Antall cruiseanløp i verdensarvfjordene er synkende, samtidig som antall anløp til de omkringliggende bygdene har økt kraftig. På landsbasis har det totale antallet cruiseanløp mer enn doblet seg de siste 15 årene.

Utslippskrav i verdensarvfjordene I 2005 ble de fem fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden, skrevet inn på Unescos verdensarvliste. De to fjordområdene blir gjerne kalt Geirangerfjord-området og Nærøyfjord-området. Inngår som en del av Vestnorsk fjordlandskap som er et av åtte norske områder på Unescos verdensarvliste. Fra 1. januar 2026 gjelder krav om nullutslipp for alle turistskip og ferger under 10.000 bruttotonn som skal seile inn i de fem verdensarvfjordene. For større passasjerskip gjelder samme krav fra 1. januar 2032. Skipene kan bruke biogass eller andre energiformer, men biogassen må holdes helt adskilt fra fossilt drivstoff frem til bunkring. Det er krav om ingen direkte utslipp av karbondioksid eller metan i verdensarvfjordene. Tidligere og nåværende regler innebærer strengere krav til NOx-utslipp, svovelkrav (som i ECA), forbud mot kloakkutslipp, kontroll av eksosvaskeanlegg samt forbud mot forbrenning av avfall om bord. Det vil i tillegg stilles krav om landstrøm der dette er tilgjengelig. Stortinget har vedtatt at staten skal sikre etablering av landstrøm i Flåm. Regjeringen bevilget 100 millioner kroner i støtte til Aurland Havnevesen i statsbudsjettet for 2025 som Enova har særskilt oppdrag om å administrere. Kilde: Sjøfartsdirektoratet og Regjeringen Vis mer

Utslippstall nesten fordoblet på 8 år

Ifølge tall fra Kystverket har karbondioksidutslipp fra cruiseskip i norske farvann økt fra 299.729 tonn CO 2 -ekvivalenter i 2016 til 513.871 tonn i 2024.

Ordfører i Aurland, Kjell Bøe Bjørgum, mener miljøgevinsten forsvinner når skipene uansett får legge til rett utenfor verdensarvområdene. Han vil ha miljøkrav som gjelder i alle norske fjorder.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold En digital reise mot fremtidens arbeidsliv

– Der ser man hva som konsekvensene blir når Stortinget definerer små geografiske områder i stedet for å ta tak i hele cruisenæringen, sier han til NRK.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Astrid Hoem, sier at det først og fremst er viktig at vi verner naturverdiene i verdensarvfjordene. Hun vil ikke svare på om Regjeringen vil innføre et nasjonalt regelverk, men viser til at Norge som en del av den internasjonale sjøfartsorganisasjonen jobber mot nullutslipp i skipsfarten fra 2050.

– Det betyr at det også vil bli store omstillinger for cruisenæringen internasjonalt. Det må man forholde seg til utenfor verdensarvfjordene, sier Hoem.