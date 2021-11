Norske Vaccibody får milliardkontrakt med amerikansk biotek-gigant

I dag offentliggjør Vaccibody en lisens- og samarbeidsavtale med det amerikanske legemiddelkonsernet Regeneron for å utvikle nye vaksiner mot kreft og infeksjonssykdommer. Avtalen dekker fem forskningsprogrammer og har en samlet, potensiell verdi på 8,2 milliarder kroner (925 millioner dollar), i tillegg til trinnvise royalty-betalinger knyttet til salg.

Regeneron er et selskap som utvikler medisiner mot alvorlige sykdommer, og ni av selskapets legemidler har oppnådd godkjennelse i USA. Selskapet har over 9100 ansatte og er notert på Nasdaq med en markedsverdi på 69 milliarder dollar.

Nå har også de kastet seg over Agnete B. Fredriksen og hennes anerkjente forskningsresultater, som er utviklet over mange år. Fredriksen startet det hele i et laboratorium i Oslo på 2000-tallet, og i i 2007 kom doktorgraden som skulle revolusjonere norsk bioteknologi. Året etter fikk Fredriksen H.M. Kongens gullmedalje for doktorgraden.

Kort fortalt hadde hun utviklet en DNA-teknologi som gjør at virkestoffene i medikamenter blir dirigert til de cellene i kroppen som er best egnet til å sette i gang en immunrespons. Dermed kan man redusere mengden av virkestoffene, men likevel få raskere resultater.

Norsk koronavaksine

De første produktkandidatene til Vaccibody var skreddersydde kreftvaksiner for forstadier av livmorhalskreft og blant annet føflekkreft, lungekreft og hode- og halskreft. Metoden, som beskrives som en modulær vaksineteknologiplattform, har gitt lovende resultater også for utvikling av to norske koronavaksiner ved henholdsvis Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Til dette inngikk selskapet tidligere i år en avtale med Adaptive Biotechnologies, også det var en avtale verdt milliarder. I oktober i fjor inngikk Vaccibody en avtale med Genentech om utvikling av flere kreftmedikamenter. Denne avtalen hadde en verdi på eller 6,7 milliarder kroner (715 millioner dollar).

Avtalen innebar at Genentech kjøpte rettighetene til å videreutvikle Vaccibodys patenterte DNA-baserte, persontilpassede kreftvaksiner. På kontrakttidspunktet ble det norske gründerselskapet verdsatt til 17,5 milliarder kroner. Etter dagens avtale med Regeneron er verdien ventet å passere 19 milliarder.

Skifter navn til Nykode Therapeutics

Vaccibody vurderer nå å endre navn til Nykode Therapeutics, inspirert av de norske røttene og koblinger til plattformens modularitet, fremkommer det av en pressemelding om samarbeidet med Regeneron.

I samtale med byrået som sendte ut meldingen, får vi inntrykk av at navneskiftet er vedtatt og ikke bare på planleggingsstadiet. Undertegnede blir raskt korrigert når jeg bruker norsk uttale på første ledd i det nye navnet, som visstnok skal uttales mer som «newcode».

Nykode har norsk stavemåte og «spiller på teknologiens potensial for å generere nye koder og dermed skape innovative terapier for pasienter,» heter det i meldingen.