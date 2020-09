Norske selskaper får millioner fra EU for å gjøre grunnundersøkelser til infrastruktur billigere og enklere

Med et stadig økende fokus på kutting av kostnader til veiprosjekter er det mange elementer å ta tak i. I fjor gikk Statens vegvesen ut med et ambisiøst mål om å kutte 100 milliarder kroner i 120 veiprosjekter. Samtidig som dette har utbyggingsselskapet Nye Veier vært tydelige på at de har redusert kostnadene med rundt 20 prosent siden de startet.