KrF-leder Dag-Inge Ulstein sier han er rystet.

– Dette er nok en håndsrekning til Putin, som bare setter Ukraina i en enda dårligere posisjon for eventuelle fredsforhandlinger. En forferdelig og komplett forfeilet strategi fra Trump.

Guri Melby kaller nyheten sjokkerende og opprørende, men dessverre ikke overraskende.

– Han velger diktatoren

– Trump har nok en gang vist at han velger diktatoren Putin og et aggressivt og upålitelig Russland fremfor demokratiet og alle de som kjemper for frihet i Ukraina. Det er et mørkt kapittel i verdenshistorien som skrives i disse dager, og Europa må stå sammen og handle raskt for å demme opp for noe av det tomrommet USAs tilbaketrekning etterlater seg, sier Venstre-lederen.

MDGs partileder Arild Hermstad sier at han har fryktet at det ville gå denne veien.

– Trump er klar for å la Ukraina tape, og USA har byttet side. Nå trenger Ukraina og Europa at Norge tar på seg ledertrøya. Vi må gå sammen med våre allierte om en enorm støttepakke som er stor og kraftfull nok til at Ukraina kan opprettholde motstandskraften i månedene som kommer. Den må være stor nok til at Putin ikke kan diktere vilkårene i en fredsavtale, og til at Ukrainas forsvar ikke blir lammet.

– Svikter Ukraina

SV-leder Kirsti Bergstø er heller ikke nådig mot Trump.

– USA under Donald Trump svikter Ukraina. Hans regjering tar side med Putin og mot folkeretten, både i ord og handling. Nå må de av oss som ønsker en demokratisk verden stå sammen, øke støtten til Ukraina og bygge sterkere allianser.

USAs president Donald Trump pauser all militærhjelp til Ukraina, meldte flere medier natt til tirsdag. Han ønsker angivelig å se en forpliktelse til å oppnå fred i krigen mellom Russland og Ukraina.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Tallene tilsier at det trengs bedre vedlikehold av elektriske anlegg