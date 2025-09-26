Norske bedrifter sliter (fortsatt) med omstilling

Det er ikke første gangen vi møter Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide for å snakke om omstillingsbarometeret de årlig publiserer om tilstanden for nasjonens nødvendige og fremtidige omstilling. Barometeret sammenligner Norge med 20 andre OECD-land.

Vi er middelmådige

Dommen er dessverre like klar i år som den var i år. Og året før. Og året før det... Kort sagt ligger Norge også i årets rapport bare midt på treet i det som anses om nødvendig omstilling.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ett batteri. Hele byggeplassen

Omstillingsbarometeret sammenligner Norge med en rekke andre land hva angår kompetanse, innovasjon og entreprenørskap, teknologi, forutsetninger for grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

– Det er en grunn til å utfordre bildet av oss selv om at det er typisk norsk å være god. Når vi ser på funnene i omstililngsbarometeret, viser de jo dessverre at på sentrale områder for å gjøre oss klare for fremtiden – og for å sikre vekst og omstilling i økonomien – er vi middelmådige, konkluderer Abeila-sjef Øystein Eriksen Søreide i ukens podkast.

Dårlige på ny forretning

Den jevne norske innbygger er temmelig digitalt oppegående. Så å si alle har en smarttelefon med apper og flust med digitale tjenester. Til tross for dette hangler nasjonen altså etter andre land hva angår å skape forretning og utvikle lønnsomme virksomheter som erstatning for den norske fossilalderen.

Som Øystein Eriksen Søreide sier det: – Vi er ganske gode på å bruke teknologi, men vi er ikke så gode på å utvikle den.

Gode på ingeniører

Et lyspunkt i bildet er at Norge er ganske gode hva angår ingeniører.

– Ja, vi er kjent for gode ingeniører. Men vi ser at hele akademia, forskningsfeltet og næringslivet likevel skriker etter folk med denne typen kompetanse. VI utdanner rett og slett ikke mange nok med teknologikompetanse, utdyper han.

Også hva angår kunstig intelligens, ligger vi etter. Og har dessuten en liten IKT-sektor.

I det hele tatt er det ifølge barometeret mange forbedringspunkter å gå løs på for nasjonen Norge – om vi skal ta mål av oss til å etablere et lønnsomt næringsliv etter fossilalderen.

Lytt til ukens podkast for en gjennomgang av de norske utfordringene vi fortsatt står overfor.

I tillegg finner du mer om Omstillingsbarometeret 2025 her.