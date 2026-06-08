Norsk Industri: Nye utredninger truer flytende havvind

Hvis Høyre får flertall på Stortinget for å lage en ekstern kvalitetssikring av den planlagte havvindutbyggingen på norsk sokkel, frykter styreleder Ståle Kyllingstad i bransjeorganisasjonen Norsk Industri at hele utbyggingen står på spill.

– Industrien har brukt flere hundre millioner kroner på å utvikle seg og forberede seg på det som skulle komme. Når politikerne nå ombestemmer seg og skaper usikkerhet, er det ganske alvorlig. Det fører også til at mange interessenter faller av, sier han til Stavanger Aftenblad.

Tirsdag skal Stortinget behandle en rammebevilgning på 35 milliarder kroner i statlige subsidier til vindkraftutbygging på Utsira Nord i Nordsjøen.

Frp kan avgjøre

Høyre-forslaget støttes av KrF og Rødt, og dersom Fremskrittspartiet blir med, vil det få flertall.

Frp er imot statssubsidier til vindkraftutbyggingen, men partiets energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen sier til Stavanger Aftenblad at han ikke er tilhenger av å bruke penger på å utrede prosjektet en gang til.

– Vi trenger ikke enda flere rapporter og byråkrati, men å stanse sløsingen av milliarder som vi kunne brukt til å bygge ferdig sykehuset vårt i Stavanger.

Han sier at Frp har foreslått å stanse subsidier til Utsira nord og mener det heller må legges til rette for at lønnsomme næringer som olje og gass kan få bedre rammevilkår gjennom nye områder og en ny oljeaktivitetspakke.

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Får ikke støtte lokalt

Høyres utredningsforslag i Stortinget har ikke støtte fra lokalpartiet i Rogaland.

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– Rogaland Høyre har vært og er krystallklare i denne saken. Vi støtter ikke representantforslaget slik det foreligger, sa Høyres representant Erlend Jordal da fylkesutvalget i Rogaland behandlet en interpellasjon om Utsira Nord-utbyggingen tirsdag i forrige uke.

I Rogaland mener man utbyggingen vil ha store positive ringvirkninger, blant annet for verftsindustrien.

Ståle Kyllingstad påpeker til Stavanger Aftenblad at verftene har ansett havvind som et viktig bein å stå på etter hvert som nybygg innen olje og gass blir færre.

Han mener at den norske spisskompetansen spesielt vil gjøre seg gjeldende innen bygging av omformerplattformer.

Han medgir at flytende havvind ikke lar seg realisere uten subsidier, men sier at tanken hele tiden har vært at man gjennom de første prosjektene skulle bygge kunnskap og kompetanse, redusere kostnader og ta dette videre.

Nå frykter Kyllingstad for hele havvindutbyggingen.

– Industrien har fått mange skudd for baugen, og andre europeiske konkurrenter er kommet lenger. Vi har bare to store utbygginger for flytende havvind, og disse skapes det nå usikkerhet om. Vi er i en situasjon hvor hesten dauer mens graset gror, sier han.