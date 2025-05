Norsk Hercules-fly landet for første gang på en vei

Det var 21. mai det norske C-130J Super Hercules-flyet med kallenavn «Frigg» landet på svenske riksvei 44 utenfor Såtenäs. Flyet var norsk, veien svensk og bak spakene satt en amerikansk major.

ACE handler om å redusere sårbarhet og øke fleksibiliteten ved å benytte alternative områder til å gjennomføre luftoperasjoner.

– En flott mulighet til å bli mer dyktig på taktisk lufttransport. Jeg vil gjerne takke det svenske flyvåpenet for at de tok imot oss og gjorde det mulig å gjennomføre denne treningen. Det var en verdifull erfaring, sier major Jay Zeigler fra USA til Forsvaret.no.

Utvekslingsflyger

Han er utvekslingsflyger fra USA og tjenestegjør integrert i 335-skvadronen på Gardermoen.

– Dette var personlig min første landing på en vei, og det er en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme, sier Zeigler.

Treningen var et svensk initiativ.

– De har gjort det før og utviklet gode prosedyrer for å ta i bruk veier til å lande forskjellige type flymaskiner – også store fly som Hercules. Vi har fått anledning til å være med og trene sammen med svenskene, som underbygger det gode samarbeidet vi har med partnere og allierte både i Norden og i Nato, sier oberstløytnant Harald Grindheim, sjef for 335-skvadronen.

Veier og strender som rullebaner

Oberstløytnanten mener at dette er veldig relevant trening.

– Det bidrar til å bygge evnen til å operere på landingsflater som ikke er en tradisjonell rullebane – som veier, strender – noe vi skal gjennomføre i Danmark senere i år – og uttørkede innsjøer, som vi har landet på tidligere i Jordan, sier Grindheim.

Luftforsvaret i både Sverige og Finland har et antall såkalte veibaser, vanlige veistrekninger som er bygget litt bredere og med noe lengre rette strekninger enn vanlig. Overflaten kan også være bygget kraftigere enn en vanlig vei. Et jagerfly som F-35 har en maksimal avgangsvekt på over 27 tonn og et C-130 Hercules mer enn 70 tonn.

Veibasene er bygget slik at militære fly kan operere selv om deres vanlige base er ødelagt av fiendtlige angrep.