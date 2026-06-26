Norsk fregatt deltar på storøvelse i USA

Mellom 22. og 29. juni deltar Norge i øvelse Fleetex 250, ved østkysten av USA.

Øvelsen arrangeres i forbindelse med den amerikanske marinens 250 årsjubileum, som ifølge en pressemelding fra Forsvaret fremhever viktigheten av maritimt samarbeid og varige forpliktelser mellom allierte og partnernasjoner.

Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen som representerer Norge under øvelsen.

– Troverdig avskrekking handler ikke bare om den enkelte sin kapasitet, men om evnen til å opptre samlet, koordinert og som én felles styrke. Det er der den virkelige styrken i Nato ligger, og det er akkurat dette vi trener på under Fleetex 250, sier skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, kommandørkaptein Stian Buunk, i pressemeldingen.

Koordinerte manøvrer til sjøs, kommunikasjonsøvelser og trening på rutiner for informasjonsdeling er noe av det øvelsen inneholder.

Disse landene er med: Belgia, Brasil, Canada, Kamerun, Elfenbenskysten, Kypros, Danmark, Frankrike, Tyskland, Mexico, Marokko, Nederland, Norge, Peru, Senegal, Spania, Tyrkia, Storbritannia og USA.