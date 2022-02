Norsk ferdigvareindustri, en strategisk eksportnæring?

Olje, fisk og vannkraft. Solide industrier som basert på våre naturgitte fortrinn har skapt verdier og velferd til Norge i generasjoner. I våre naboland i Norden og Europa er det imidlertid en vesentlig annen struktur på næringslivet. Der er merkevare- og designdrevet ferdigvareindustri kjernen i deres utvikling. Dette peker på store muligheter for et Norge i omstilling.

Abelias omstillingsbarometer bekrefter at vår næringsstruktur er for ensidig. Enn så lenge reddes handelsbalansen vår av eksport av naturressurser, men dette er ikke bærekraftig – verken for økonomien, fremtidig velferd eller klimaet.

Den svenske ferdigvareindustrien er fem ganger så stor som den norske. Sverige har ikke økonomiske, kulturelle, naturgitte eller kompetansegitte forutsetninger for å produsere ferdigvarer bedre enn Norge. Siden 1990 har den svenske ferdigvareindustriens eksportandel av all svensk eksport likevel økt fra beskjedne 5 til 24 prosent. Dette er i stor grad et resultat av en politisk og industriell satsing på ferdigvareindustrien, der bedriftene har fått tilgang til målrettede programmer for å styrke produktinnovasjonen, øke eksporten, effektivisere produksjonen og bygge sterke, internasjonale merkevarer.

Det er ingenting som tilsier at ikke Norge har et like stort potensial, men det avhenger av at vi klarer å skape flere globale merkevarer som er drevet frem av design, kompetanse og innovasjon. Ferdigvareindustrien er viktig for utviklingen av norsk samfunnsliv og næringsliv fremover. Denne industrien har sin styrke fra kompetanse innen design, merkevarebygging og avansert produksjon og er ikke basert på naturgitte fortrinn. Vi har i dag flotte norske eksempler gjennom bedrifter som Jotun, Glamox, Ekornes, Vestre og Flokk, med hovedkontorer i Norge og hele verden som marked.

Mulig å re-industrialisere Norge

Skandinavia, Norden og Norge har alltid fremmet en aktiv og bærekraftig livsstil. Vår ferdigvareindustri er et ektefødt barn av denne væremåten. Tett på naturen, med fokus på produkter som er praktiske, funksjonelle, varige – og samtidig stilige. Ved at vår levemåte skaper gode liv og samfunn, øker også etterspørselen etter norske design- og livsstilsprodukter hos moderne mennesker over hele verden. Mennesker som ønsker å ta bærekraftige valg, med produkter bygget på sirkulære verdikjeder.

Ferdigvareindustrien representerer en stor mulighet for Norge og norsk næringsliv, men da må vi sette oss mål som monner, som å doble eksporten innen 2030. Et slikt mål krever et nasjonalt kraftløft. Myndigheter, virkemiddelapparat, akademia og næringsliv må samarbeide og tilrettelegge for at denne industrien får oppmerksomhet og vekstvilkår på linje med tradisjonell industri. Norge har etter min mening gode forutsetninger til å re-industrialisere hele Norge ved å tilrettelegge for mer ferdigvareindustri.

Ferdigvareindustri i hele vårt langstrakte land

La oss se på noen fakta. Ferdigvareindustrien er stor, langt større enn de fleste kjenner til. Likevel har oppmerksomheten omkring utviklingen av denne sektoren vært liten. Ferdigvareindustrien finnes innenfor bransjer som møbler, tekstiler, klær, trevarer, glass, porselen, belysning, grafikk, trykking, metallvarer, støperier, elektriske produkter, plast og byggevarer.

I 2020 var eksportverdien fra merkevare- og designdrevet ferdigvareindustri på 85 milliarder kroner, med 60.000 ansatte fordelt på 7700 bedrifter over hele Norge.

Tiden er moden

Hurdalsplattformen og vår nye næringsminister, som kjenner ferdigvareindustrien godt, gir grunn til optimisme. Tiden er moden for å løfte opp design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge.

For å øke norsk eksport må vi i større grad enn i dag foreta strategiske satsinger. Vi må ha ambisjoner om å løfte frem de næringene som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene. Et Norge i omstilling bør være mer nysgjerrig på å forstå nærings- og virkemiddelstrukturen i våre nordiske naboland og i Europa når vi skal posisjonere norsk næringsliv og et samlet virkemiddelapparat inn mot nye muligheter som skapes av de nye, grønne EU-initiativene.

Det er også viktig å nevne at ferdigvareindustrien tar hele landet i bruk. Se på Jotun i Sandefjord, Jøtul i Fredrikstad, Ekornes i Sykkylven og Flokk, med en av verdens mest avanserte fabrikker på Røros.

Jeg mener at ferdigvareindustrien har potensial til å bli en grønn vekstnæring for Norge. En god start er å løfte opp design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportsatsing for Norge.