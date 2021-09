Norsk drone sniffer seg fram til svolvelsyndere i Middelhavet

Siden 12. juli har den norskregistrerte dronen LN-310-NA vært stasjonert i Spania ved Gibraltarstredet, for å måle svovelutslipp på skipene i området. Oppdraget kommer fra det spanske sjøfartsdirektoratet.

Det er droneselskapet Nordic Unmanned som sammen med Norce og UMS Skeldar har en EU-kontrakt på denne type overvåkning. Alle EU-landene kan benytte seg fritt av ordningen, som administreres av European Maritime Safety Agency (EMSA).

Overvåkningen har gitt umiddelbare resultater. Dronene har funnet for høye svovelverdier i 27 av 294 kontrollerte skip, melder Nordic Unmanned. Det vil si at svolvelutslippene måles til å være over de tillatte 0,5 prosent i området.

Dette er nye internasjonale utslippskrav fra IMO, som gjelder fra 1. januar 2020. Tidligere var grensen på 3,5 prosent svovelutslipp. Skip som seiler sør for 62. breddegrad eller ligger til kai i norske havner kan maksimalt ha 0,1 prosent svovel i drivstoffet eller eksosen.

Lukter svovel

Selve overvåkningen foregår ved at dronen rett og slett flyr inn til hvert skip og «lukter» på røyken ved hjelp av en spesiell gass-sensor. Dronen er også styrt med optisk og termisk kamera, og kan sendes ut på tokt for opptil sju timer av gangen. I praksis har det vanligvis blitt to flyvninger og gjennomsnitlig ti kontrollerte skip hver dag.

Selve dronen er en Camcopter S-100, som flyr såkalt BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). Dette gjøres ved hjelp av dronens kamera og et eget bakketeam som følger flyvningen og sensorene underveis.

Store bøter

Skipene med for høye verdier blir identifisert av dronen, og kan forvente seg et besøk av kontrollmyndighetene i neste havn. Der kan det vanke betydelige bøter dersom målingene blir verifisert på land ved lab-tester av drivstoffet.

Det 15 kilometer brede Gibraltar-stredet skiller Europa fra Afrika, og plasseringen ved inngangen til Middelhavet gjør det til et av verdens travleste områder for større skip som oljetankere og fraktskip.

Droneinspeksjonene med Nordic Unmanned og LN-310-NA er planlagt å fortsette helt til utgangen av oktober.