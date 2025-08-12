Abonner
Samferdsel

Norovirus hos fører var årsaken til at trikken kjørte inn i eplebutikken

Et akutt illebefinnende som medførte bevissthetstap hos trikkeføreren var årsaken til at trikken kjørte i mer enn dobbel hastighet gjennom sporvekselen og sporet av.

29. oktober sporet en trikk av og kjørte inn i eplebutikken i Oslo.
29. oktober sporet en trikk av og kjørte inn i eplebutikken i Oslo.
Mari Gisvold Solberg
12. aug. 2025 - 10:50
SamferdselTrikkvei
