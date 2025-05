Norgespris: Maksgrense på 4000 kWh i måneden

Forbruket som dekkes av Norgespris, er begrenset til 4000 kilowattimer per måned for husholdninger og 1000 kilowattimer for fritidsboliger.

– Nesten alle husholdninger blir sikret og kan bruke Norgespris som fastprisavtale. I fjor var det kun 8,6 prosent av husholdningene som oversteg den grensen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Aasland opplyser at gjennomsnittlig månedlig strømforbruk for husholdninger er 1308 kilowattimer.

Dersom forbruket overstiger taket på 4000 kWh, må strømmen utover dette kjøpes til prisen man har avtalt med sitt strømsalgselskap.

Norgesprisen skal gjelde til utgangen av 2029. Prisen på 40 øre per kilowattime skal stå fast fram til 1. januar 2027. Til ordningen er det bevilget 1,27 milliarder kroner fra 1. oktober 2025.

Ifølge regjeringen vil innføringen av Norgespris koste omtrent 800 millioner kroner mer enn å videreføre dagens strømstøtteordning. For 2026 er kostnaden anslått til rundt syv milliarder kroner.

– Gunstig

Det er nå opp til Stortinget å avgjøre om de støtter forslaget.

Strømprisene i Nord-Norge og områder som Møre og Romsdal har i lange perioder ligget under nivået for Norgesprisen. Aasland sier at det er opp til folk å vurdere hva som passer dem best:

– Vi tror at dette vil være særlig gunstig for dem i strømområder som har hatt høye priser, som på Østlandet og Vestlandet, sier han til VG.

Næringslivet, som står for to tredeler av det norske strømforbruket, omfattes ikke av ordningen.

SV: Uansvarlig hastebehandling

Regjeringen legger opp til en uansvarlig hastebehandling av fastprisordningen norgespris, mener SV.

Fastprisordningen skal etter planen være på plass fra 1. oktober. Men først må lovforslaget få flertall i Stortinget.

Detaljene i norgespris-ordningen blir kjent i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. SV er bekymret for at det blir dårlig tid til å gå gjennom forslaget skikkelig.

Lars Haltbrekken (SV) mener stortingsrepresentantene om nødvendig må ta sommeren i bruk for å få en skikkelig gjennomgang av norgespris.

– Dette er en svært viktig sak for folks økonomi. Ingen skal måtte være bekymret for neste måneds strømregning. Derfor må vi også ha en skikkelig behandling av denne saken i Stortinget. Regjeringen legger opp til en uansvarlig hastebehandling. Det er alvorlig, sier nestleder Lars Haltbrekken.

SV vil foreslå at Stortinget utsetter sommerferien, om nødvendig, for å få tid til en grundig behandling.

– Vi trenger en varig systemendring, så folk og næringsliv kan være sikre på at strømregningen ikke løper løpsk, heller ikke om ti og 20 år, sier Haltbrekken.

MDG protesterer

MDG mener taket på 4000 kWh er altfor høyt og mener det burde vært på 1300 kWh per måned. Det sier MDG-leder Arild Hermstad

– Det såkalte taket på norgespris er en vits. Ni av ti kan fortsatt bruke jacuzzien så mye de vil på hytte og i hus uten å tenke seg om et sekund, og dette gagner helt klart de aller rikeste.

– Taket burde vært 1300 kWh. Da vil det lønne seg med energisparing, man vil få ned kraftunderskuddet og hindre bedrifter i å flytte fra Norge, sier Hermstad.