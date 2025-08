Norges første elflylader er klar på Stavanger lufthavn

I april 2024 inngikk Avinor og Luftfartstilsynet et samarbeid om å etablere Norge som en internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfart. Den aller første elflyladeren er nå installert på Stavanger lufthavn i Sola, opplyser Avinor i en pressemelding.

Laderen, som kan levere 300 kilowatt, er utviklet og produsert av det norske selskapet DRiiV Solutions AS fra Grimstad.

– Vi er utrolig stolt over, som et ungt norsk selskap, å få levere hurtigladeren til Norges første elflyprosjekt på Sola lufthavn. Dette er et viktig steg både for luftfarten og for oss i DRiiV Solutions, sier daglig leder Kristoffer Hurv.

I Bergen skal det settes opp en mobil ladeløsning, som skal leies ut av Porsgrunn-selskapet Skagerrak Mobil Energi AS. Også denne skal stå klar til de første flygningene tidlig i september.

– Jeg synes det er veldig imponerende at den første elflyladeren nå er på plass, og at den er produsert her i Norge. Arbeiderparti-regjeringen er tydelige på at grønn teknologiutvikling skal bidra til både utslippskutt og nye grønne jobber. Her viser luftfarten vei, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).