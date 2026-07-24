Norge rammes av økt USA-toll – gir ikke mening, sier Eide

Den nye tollen omfatter ifølge AP rundt 99 prosent av all import til USA, men ikke varer som allerede er ilagt sektorspesifikke tollsatser. Tollen trer i kraft fredag, samme dag som en eksisterende global toll på 10 prosent utløper.

– Vi er sterkt uenige i USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi er også uenige i USAs begrunnelse for denne nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Det har lenge blitt varslet nye tollsatser som vil erstatte de eksisterende. Tirsdag sa USAs handelsrepresentant Jamieson Greer at det snart vil bli iverksatt «handlinger» på nye tollsatser mot flere titalls land etter anklager om manglende innsats mot tvangsarbeid og overproduksjon.

Høyere toll for Norge

For Norge er det altså den høyere satsen på 12,5 prosent som gjelder, ifølge et skriv fra Greers kontor.

Norske varer får dermed en høyere toll enn EU-varer, som omfattes av satsen på 10 prosent. I skrivet fra USAs handelskontor om den nye tollen står det at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført og håndhevet tilstrekkelig importforbud mot varer produsert med tvangsarbeid.

Utenriksministeren mener det ikke er grunnlag for denne tollen og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.

– Norge er helt enig i at tvangsarbeid globalt må bekjempes. Norge var derfor blant de første landene som innførte tydelige aktsomhetsregler som nettopp skal hindre handel med varer som er produsert ved tvangsarbeid eller gjennom andre grove menneskerettsbrudd. USAs begrunnelse bygger derfor på helt feil premisser, sier Eide.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at han har sendt et formelt brev til USAs handelsrepresentant Jamieson Greer der han har påpekt urimeligheten i at Norge skal få toll overhodet, og at Norge skal få en høyere sats enn EU. Foto: Arash A. Nejad

Eide: – Gir ingen mening

Utenriksministeren opplyser at Norge skal fortsette å jobbe mot USAs tollinnføring. Han sendte denne uka et brev til handelsrepresentant Greer.

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For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke er bra nok, selv om regelverket er på plass. Regjeringen mener det ikke er noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.

– Vi har gjort det klart overfor amerikanske myndigheter at norske og europeiske produsenter må likebehandles. Gjennom EØS-avtalen skal vi innføre nøyaktig det samme regelverket senest på nøyaktig samme tidspunkt som EU. Norge vil derfor få det samme handelsforbudet som EU, senest når det trer i kraft i EU. Det gir derfor ingen mening at USA ilegger Norge og EU ulik tollsats i dag, sier utenriksministeren.

Til Dagens Næringsliv opplyser Eide at han torsdag snakket med sin amerikanske kollega Marco Rubio og formidlet Norges bekymring og argumentene for at tollen er urimelig. Samtalen fant sted på et utenriksministermøte i Manila på Filippinene i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean.

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NHO skuffet

Internasjonal direktør Petter Tollefsen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er skuffet over at USA ikke har lyttet til norske innsigelser mot den varslede tollen.

– NHO og landsforeningene har sammen med regjeringen jobbet aktivt overfor amerikanske myndigheter for å imøtegå og tilbakevise påstandene om import av varer produsert ved tvangsarbeid. Det er skuffende at amerikanerne ikke har tatt hensyn til våre innsigelser, skriver Tollefsen i en epost til NTB.

Han sier NHO og norsk næringsliv fordømmer tvangsarbeid og har støttet EU-forbudet mot varer produsert med tvangsarbeid. Tollefsen påpeker også at norske bedrifter får en ulempe i konkurranse med andre europeiske bedrifter, ettersom norske varer ilegges en høyere tollsats.

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Kritikk fra flere hold

Også andre land kritiserer de nye tollsatsene. Regjeringen i Brasil beskriver den nye tollen som vilkårlig og uberettiget. Japan beklager tollinnføringen og forsikrer at landets industri- og handelsvirksomhet skjer i henhold til internasjonale regelverk.

Australias handelsminister sier tollsatsene er uforenlige med handelsavtalen som er inngått mellom USA og Australia. I nabolandet New Zealand sier statsminister Christopher Luxon at den nye tollen er «ekstremt skuffende».

– Toll er ikke veien å gå – det fører til økte kostnader og usikkerhet for bedrifter, sier han og legger til at USA ikke har fremskaffet beviser som støtter påstandene knyttet til tvangsarbeid.