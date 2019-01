Norge først ut: Forbyr salg av biodrivstoff med palmeolje fra 2020

Det har vært en het potet i norsk politikk: Biodrivstoff skulle kutte norske klimagassutslipp, men har i stedet ført til økte utslipp, mener kritikere. Årsaken er den store andelen palmeolje i norsk biodrivstoff, et råstoff som ødelegger regnskogen.

Biodrivstoff i Norge Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale og kan brukes istedenfor bensin, diesel og naturgass fra fossile kilder. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Konvensjonelle biodrivstoff (1. generasjon) fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr (landbruksvekster).

Avanserte biodrivstoff (2. generasjon) kalles ofte "framtidens biodrivstoff", og kan framstilles av rester og avfall, fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Fra skogen kan det for eksempel benyttes greiner og topper (GROT) og lavere kvalitetstømmer.

Regjeringens mål er at 20 prosent av drivstoffet som selges i Norge, skal være biodrivstoff innen 2020. I 2016 var 18,8 prosent av drivstoffet biobasert.

Palmeolje var det mest brukte råstoffet i 2017 og omsetningen var på 317 millioner liter, dvs. nesten halvparten av alt biodrivstoffet. Kilde: Miljødirektoratet.

Men nå skal det bli slutt på palmeoljen. For før jul ble Stortinget enige om å fase ut all palmeolje i norsk biodrivstoff innen 2020. Det er mindre enn ett år til.

– Dette var det viktigste vi fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene med regjeringen i høst, sier KrFs miljøpolitiske talsperson, Tore Storehaug, til TU.no. Han stiller seg undrende til at saken ikke ble omtalt av norske medier før jul.

Også Regnskogfondet ønsker vedtaket velkommen:

– Ja, dette er vi veldig fornøyd med. Vi har jobbet for å få det bort tidligere også. Men om det faktisk blir gjennomført nå, er det veldig bra, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Også SV har jobbet lenge for et palmeoljeforbud:

– Vedtaket kan skape internasjonale ringvirkninger og sånn sett er dette veldig bra, selv om vi skulle hatt det på plass før, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Sandberg i Indonesia: Forsikret om at palmeoljeforbudet ikke blir innført

Krav fra Stortinget

Det var KrF som frontet kravet om forbud mot palmeolje i budsjettforhandlingene. Så seint som i oktober hevdet regjeringen at den ikke kunne forby palmeolje i drivstoff, men i budsjettforhandlingene fikk KrF gjennomslag.

Vedtaket, som er formulert i finansinnstillingen, pålegger regjeringen å «utforme et helhetlig forslag til virkemidler og avgifter i biodrivstoffpolitikken for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko».

– Biodrivstoff med høy avskogingsrisiko er bare en annen måte å skrive palmeolje på, sier Ranum i Regnskogfondet. Han sier formuleringen er valgt for ikke å provosere Indonesia og andre store land som produserer palmeolje.

– Men i praksis er det et forbud mot palmeolje. I alle rapporter EU og andre land bruker for å beregne utslipp fra ulike typer råstoff, er palmeolje regnet som en versting, fastslår han.

Tore Storhaug i KrF bekrefter:

– Ja. Vedtaket er utformet teknologinøytralt for å legge seg nært måten EU formulerer det på. Men det mest nærliggende eksempelet på drivstoff som ødelegger regnskog, er selvfølgelig palmeolje, sier han.

– EU har gjort liknende vedtak om å fase ut regnskogsskadelig drivstoff innen 2030. Men nå går vi ti år foran dem. Dette legger oss helt i forkant av å få slutt på ødeleggelse av regnskog, sier Storhaug.

De nye rammebetingelsene skal legges frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 og «innføres fra 1. januar 2020,» står det i finansinnstillingen.

Mye palmeolje må ut

Det har vært en gradvis prosess å fase ut palmeolje fra norsk biodrivstoff. I 2017 påla et flertall på Stortinget regjeringen å forby palmeolje i alle offentlige innkjøp. Men det vedtaket ble ikke fulgt opp av regjeringen. Det nye vedtaket er både sterkere og mer omfattende. Ikke bare har det hele Stortingets støtte, det omfatter også alt biodrivstoff som omsettes her til lands. I praksis vil det bety at drivstoffprodusentene ikke lenger kan blande inn palmeolje i sitt biodrivstoff.

Regjeringen har som mål at 20 prosent av drivstoffet som selges her til lands skal være biodrivstoff innen 2020. Mye av dette blandes direkte inn i vanlig bensin og diesel og allerede i 2017 var 18,8 prosent av drivstoffet biobaset. Salget har ifølge Miljødirektoratet bidratt til å kutte klimagassutslippene fra vegtrafikken.

Hakan har vært at mye av biodrivstoffet kommer fra palmeolje, noe som ifølge Regnskogfondet og mange andre fører til avskoging. Palmeolje var det mest brukte råstoffet i norsk biodrivstoff i 2017. Omsetningen var på 317 millioner liter, nesten halvparten av alt biodrivstoffet som ble solgt. En av årsakene er at palmeolje er et rimelig råstoff å lage drivstoff av. Såkalt avansert biodrivstoff utgjorde til sammenlikning bare 6,6 prosent av omsatt drivstoff i 2017.

Bransjen er fornøyd

Bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge, som representerer alle drifstofforhandlerne i Norge, sier de likevel er fornøyd med vedtaket på Stortinget.

– Det er positivt at budsjettforliket reflekterer våre innspill om en langsiktig og teknologinøytral biodrivstoffpolitikk, ved å vektlegge råstoffets klimanytte fremfor å avgiftsbelegge ut i fra navn. Dette er også i tråd med kommende EU-regelverk, sier generalsekretær i Drivkraft Norge, Inger-Lise M. Nøstvik, i en melding på organisasjonens nettsider.

Drivstoffleverandøren Uno-X har allerede innført et frivillig forbud mot palmeolje i sitt drivstoff. Også de er fornøyd med vedtaket:

– Det burde være en selvfølge at det ikke brukes palmeolje i biodrivstoff og budsjettforliket er positivt og offensivt, sier Alex Guindos, daglig leder i Uno-X Forsyning. Selv om vedtaket ikke har vært omtalt i Norge, har det allerede vakt stor oppsikt utenfor Norge, med oppslag i blant annet The independent.

Ifølge Ranum i Regnskogfondet, er Norge det første landet i verden som utelukker palmeoljedrivstoff og annet biodrivstoff som fører til mer avskoging.

– Det er en viktig seier for regnskogen og klimaet, sier han.

TU.no har bedt om kommentar fra Klima- og miljødepartementet om saken, men de har foreløpig ikke svart.