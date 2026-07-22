Norge får første selvkjørende buss i Europa – helt uten sjåfør

For første gang i Europa slippes nå en selvkjørende buss ut på veiene uten sikkerhetssjåfør om bord.

Det norske vegvesenet har gitt grønt lys til at den såkalte e-ATAK-bussen fra tyrkiske Karsan kan oppgraderes til såkalt nivå 4-autonomi, og la sikkerhetssjåføren få fri etter litt over tre års tjeneste på samme rute, skriver det tyske transportmediet Electrive.

Det er ingen tvil om at dette er et stort skritt for selvkjørende busser. Karsan har også gjennomført flere vellykkede tester i europeiske byer som Paris og Hannover i Tyskland med sin åtte meter lange elbuss. Men før jubelen tar helt av, er det et par detaljer det er verdt å merke seg.

Norskutviklet

For det første vil det fortsatt være en representant fra myndighetene om bord for å hjelpe passasjerer og håndtere uforutsette problemer. Men det blir ikke en faktisk sjåfør.

For det andre er bussen koblet til et kontrollsenter via programvaren xFlow, som er utviklet av det norske selskapet Applied Autonomy.

Her kan operatører hele tiden følge bussen via kameraer i sanntid over et 5G-nettverk. Underveis hjelper kontrollsenteret med å løse utfordringer når bussen ber om hjelp.

Bussen må nemlig aldri sette seg i en farlig situasjon, og derfor må den ha tillatelse fra kontrollsenteret til for eksempel å skifte kjørefelt eller kjøre forbi andre kjøretøy. Det er altså et menneske i loopen.

Ikke alt har gått etter planen

For det tredje har ikke alle Karsans testturer gått etter planen.

I Göteborg rakk en buss bare å være på veiene i én time før det skjedde en kollisjon med en trikk. Etterfølgende undersøkelser tyder likevel på at skylden ikke kunne legges på det autonome systemet. Det var en ulykke der trikken kjørte inn i bussen bakfra, og det var for øvrig en sikkerhetssjåfør om bord.

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Ulykken har likevel ikke fått det norske vegvesenet til å nøle. De gir fortsatt tillatelse til autonom kjøring uten sikkerhetssjåfør i Stavanger senere denne måneden, og attpåtil på en vesentlig lengre rute enn dagens rute på 2,6 kilometer, der hastigheten typisk har ligget på 40 km/t.

Så langt har ruten i Stavanger inkludert kjøring gjennom lyskryss, rundkjøringer og i en tunnel.

Det autonome systemets lidar og termiske kameraer har vist seg særlig gode under forholdene i Stavanger, der det ofte er tåkete og regnfullt, med lav sikt for en sjåfør av kjøtt og blod.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.